Una familia de cantantes y actores de Illinois, Estados Unidos, dejaron impresionados a todos en Tiktok al grabarse cantando el famoso villancico “Carol of the Bells” durante la cena de Navidad. El video causó gran impacto entre los usuarios de esta red social, donde no tardó mucho para convertirse en tendencia.

El metraje fue compartido en la mencionada plataforma virtual desde la cuenta de uno de los integrantes de esta familia, Paul Namber, en el cual se puede ver la reacción de sus parientes al escuchar el clásico tema típico de estas fechas del año.

“Cuando la familia con la que te casaste son cantantes y gente del mundo del teatro, obtienes esto en Navidad”, dice la leyenda del video, donde todos, como si se tratara de un coro profesional cantan de forma armoniosa como ordenada.

Una vez que la cinta se hiciera viral, diversos medios de los Estados Unidos se contactaron con la familia para saber sus impresiones; en ese sentido, a Your Side (afiliada a NBC 5), Ann Culp, una de sus integrantes, aseguró que es la primera reunión familiar en tres años, principalmente, por la pandemia del coronavirus.

Asimismo, también reveló que la canción fue un pedido expreso del patriarca de esta familia: “Nuestro papá lo pidió (…) Tiene 92 años, así que nos alegramos de tenerlos allí. Canta y mi tía es profesora de música. Todavía da lecciones de canto y piano a los 91 años”, así como recalcar que para ellos el cantar los llena de alegría.

De hecho, en estos últimos 3 años, la familia sufrió diversas tragedias, pero que permitieron que otro miembro de la misma se salve al recibir un trasplante de riñón; curiosamente, uno de estos estaba en el video cantando “Carol of the Bells”, por lo que, con esta inusitada fama esperan generar conciencia sobre lo importante que es la donación de órganos.