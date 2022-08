Recientemente, se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok el metraje se una mujer de México tratando de espantar a un gato callejero echándole agua, pero, una vez que la señora se dio media vuelta, el minino aprovechó la oportunidad para lanzarse sobre esta y devolver el ataque, sacando millones de risas a los internautas.

Gatito no se deja “basurear”

La mujer perseguía al animal echándole agua, este retrocedía buscando un lugar seguro, hasta que llega un punto donde la queda mirando pese a que la humana continuaba con su acción, pero, cuando esta se da media vuelta, el felino, sin pensarlo mucho, sale de su escondite para abalanzarse sobre sus piernas, arañándola, jaloneando la falda de su vestido.

Pasaron pocos segundos para que la señora cayera al suelo, el gato se aleja a pocos centímetros y la queda mirando, como sabiendo que, al final de todo, él venció; por su parte la mujer se levanta y, de inmediato, sale despavorida de la escena.

TikTok no para de reír

El video viene acumulando poco más de 1.8 millones de reproducciones en la cuenta de TikTok @btsmabel4, en cuya descripción insertada se puede leer a modo de humor: “No es por nada, pero, yo de gato le haría mismo por estarme tirando agua bendita”.

De inmediato, no se hicieron esperar los comentarios hilarantes de miles de usuarios de TikTok: “Bravo, michi, no te dejes basurear por nadie”, “y suerte que no se le lanzó a la cara”, “la venganza es dulce, michi, así es, ja, ja, ja”, “el michito: ‘¿quiere su demonio? Aquí tiene su demonio’”, “quiero saber si el gato está bien, después de haber mordido a una bestia”, “y esperó a que se volteara, es más inteligente que ella”.