Miles de internautas no paran de reír con un video que aterrizó en TikTok y, de inmediato, se ha convertido en tendencia absoluta de esta red social ¿Qué sucedió? Un par de gatos decidió resolver sus diferencias a los puños o, mejor dicho, arañazos, pero en medio de las hostilidades se encontraba una impertinente paloma que no tuvo mejor idea que fungir de árbitro, sacando innumerables risas.

Un “enemigo” insidioso

El video fue compartido el pasado 21 de setiembre desde la cuenta de @detodounpokoymas, donde los dos felinos con los ánimos acalorados cerca a la parte trasera de un auto, mirándose fijamente, pero, la paloma viene desde atrás y parece picar a uno de los gatos, tras lo cual, de forma inmediata, este se abalanza contra el otro gato dando así inicio a la pelea.

Los animales se revuelcan, pero al rato se separan y se miran con atención, la paloma da saltos para acercarse y “picar” de nuevo al mamífero, tras lo cual, nuevamente, este se abalanza contra su enemigo, ambos acaban revolcándose en medio de la pista. La única feliz con este espectáculo es la entrometida ave.

TikTok no para de reír

“Pelea de gatos, pero, la paloma ¿Qué hace ahí?”, se lee en la descripción insertada en el video que viene acumulando poco más de 424.5 mil reproducciones, con un número no menor de usuarios de TikTok que no paran de reír con este inolvidable momento.

“aquí me tiene ‘palo’ bueno y paloma-lo. Dale, tú puedes, michí, así, así”, “se rumorea que el cuervo empezó la pelea”, “la paloma tipo: ‘no sé qué hago, pero me veo bien haciéndolo’”, “es el de la cizaña y le dice: ‘¿oíste lo que te dijo? ¿te vas a dejar?’”, “el réferi nos dirá quién ganó, si por puntos o nocaut”, “la paloma: ‘ya pues, que comience la bronca que no tengo todo el día’”, “la paloma: ‘el que tenga miedo a morir que no nazca’”, “me parece que el tercero empezó la discordia”, “cuando mis gatos se pelean, siempre se mete un patito que tiene mi mamá. A veces, lo despluman, pero ahí va de nuevo”.