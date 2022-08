Los fenómenos naturales son impredecibles y pueden arruinarnos más de un plan, pero una familia de México ha impactado como impresionado a todos en TikTok porque han celebrado una gran fiesta pese a que su comunidad como su casa sufrió de series inundaciones, imágenes que no tardaron en convertirse en tendencia de esta red social.

Una fiesta imparable

La localidad de Vista Hermosa, al sur de Jalisco, vino presentando intensas lluvias acompañada de tormentas fuertísimas que produjeron que el drenaje se llene y no faltó poco para que el desborde como la consecuente inundación tuviera lugar.

El avance de las aguas desbordadas se elevó y pronto llegó a la casa de nuestros protagonistas, quienes estaban realizando una fiesta familiar muy concurrida, quienes pensaron que las lluvias tan solo provocarían algún que otro charco de consideración, pero jamás imaginaron que el caudal del agua crecería de forma incontrolable.

Pero, todo estaba tan divertido que decidieron no detener la fiesta, todo lo contrario, continuaron con la música, la comida, las risas, momento que fue registrado por la usuaria Netza Magallon en cuyas imágenes vemos una sala enorme donde el agua turbia ingresa sin ningún tipo de vergüenza dentro del recinto.

Inundación viral

Vemos que la mayoría de los invitados se mantienen sentados conversando, comiendo, consultando con el celular, bebiendo cerveza, mientras otros se paran de sus asientos, caminando pausado hacia el portón de entrada: “Cómo cuando ya nada te preocupa en la vida”, dice la leyenda insertada en el video compartido el pasado 2 de agosto que acumula más de 2.5 millones de reproducciones.

En un video posterior, la tiktoker comparte el mismo video, pero acompañado con la canción de Celine Dion “My Heart Will Go On”, tema principal de la película Titanic, que trata de una embarcación que se hunde con sus pasajeros en medio del Océano Atlántico tras impactar contra un iceberg.

TikTok no para de reír

El video, de inmediato, trajo a miles de usuarios con comentarios hilarantes: “Titanic, oye, y luego ¿Qué pasó?”, “y la niña dormida en la silla”, “invitaste a la gente correcta, no importan las circunstancias, lo que importa es con quién”, “¿no es un efecto o algo así? He visto otros videos y se ven muy reales”, “faltó que la invitación dijera ‘trae ropa de baño’, por lo menos no sintieron calor”.