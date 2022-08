La salud mental tiene más atención en nuestros días que en décadas pasadas, por lo que sus formas de presentarse suelen ser diversas, tal y como sucede con una chica de los Estados Unidos quien afirma que el fuerte sol de Texas le produce “depresión de verano”, testimonio que no tardó nada en hacerse tendencia en redes sociales como TiKTok, además de defender la veracidad de este término recibiendo apoyos inesperados.

Un calor que “enferma”

Y es que en casi la mayoría del territorio del estado sureño del país norteamericano las temperaturas son extremadamente altas, afectando a muchos, siendo una de estas Jacqueline Zeolla, quien confesó que pasa casi todo el tiempo metida en casa debido al implacable clima, lo cual ha tenido repercusiones en su salud mental.

En el clip compartido el pasado 6 de agosto, la tiktoker expuso su caso: “POV (punto de vista): no sabías que existía la depresión estacional en el verano hasta que mudaste tu feliz trasero a Texas, donde el único lugar agradable para estar es adentro”, se lee en el texto insertado en la descripción.

Pero, en la descripción del mismo agrega más sobre su ánimo en general: “Prueba de calor de Texas: ¿están bien? Porque yo no. Nunca he pasado tanto tiempo adentro (de casa)”, mientras a la mujer la vemos tomando agua, mirando fijamente a la cámara sin decir una sola palabra.

TikTok la apoya

De inmediato, los usuarios de TikTok, sobre todo los tejanos, han apoyado la confesión de Jacqueline, donde muchos entendieron que se trataba de depresión con el tiempo: “Lo mismo. Estoy en Texas y puedo sentir que estoy perdiendo la cabeza hasta mediados de octubre, cuando las cosas comienzan a calmarse, entonces, soy la persona más feliz del mundo”, “nuestro frío de 97 grados aquí en San Antonio es el ‘besos del chef’”, “te siento. Fiebre de cabaña”, “Dios mío, le he estado diciendo esto a la gente durante años. No soporto los veranos brutales de Texas”, “extraño los principios de junio cuando no había vibraciones por el golpe de calor”, “hace demasiado calor afuera, ya ni siquiera puedo ir al sendero”.