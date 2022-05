En redes sociales como Facebook se ha vuelto tendencia el video de un niño de Perú que está yendo a toda velocidad hacia su colegio, pero lo más impactante de esto es que lo hace montado en una llama, por lo que ha causado gran sensación entre los usuarios, pero también reflexión respecto a las brechas sociales en dicho país.

Un recorrido a clases

Nuestro protagonista es un menor originario del Cusco quien que recorred grandes trayectos para asistir a sus centros de estudios en un entorno rural que aún no cuenta con los medios adecuados, no solo en servicios básicos, sino también en transportes, pues se sabe que no pocos niños en dichos entornos deben recorrer a pie hasta estas instituciones.

El video nos muestra el pequeño encima del dromedario, portando su mochila en sus espaldas, mientras el animal de pelajes oscuros corre a toda velocidad para que el niño no se pierda sus clases favoritas.

Inicialmente, el metraje fue compartido desde una cuenta de TikTok, cuya leyenda reza lo siguiente: “Esto solo pasa en Perú, Cusco, Chumbivilcas, en sus zonas altas”, que, entre broma y broma, refleja la dura realidad que muchos niños del campo tienen que vivir día a día en el Perú del siglo XXI.

Usuarios fascinados con niño

La gran mayoría de comentarios de esta red social trataron de tomar con humor el impresionante momento captado desde un auto en pleno movimiento, posiblemente, en bus: “La vida de este pequeño es emocionante”, “el Ferraro de las alturas”, “es como un dibujo animado cobrando vida”, “el mejor video que pude ver hoy”, “dime que eres feliz sin decirme que eres feliz”.