En Estados Unidos, un sujeto se hizo tendencia en redes sociales como TikTok por realizar una exploración urbana dentro de un túnel con aspecto sumamente particular. La publicación dio mucho de qué hablar por los usuarios de esta plataforma.

Un túnel particular

Este túnel se encuentra debajo de la plaza de peaje del Puente de la Bahía, San Francisco, cuyo metraje fue hecho por Mingwei Samuel, residente de East Bay con 24 años, el cual afirmó lo mucho que le gusta explorar sitios inusuales de la ciudad donde vive, recorridos que, por lo general, los hace montado en bicicleta.

La cinta, compartida el pasado 8 de mayo, la misma que se encuentra cerca a las 290 mil reproducciones, podrá servir para atraer muchas más visitas de locales y hasta turistas en este túnel, más de lo que ha recibido en décadas, sobre todo porque este no es, ni por asomo, un lugar turístico.

La historia del túnel abandonado

Lo que nos cuenta Mingwei es que este túnel cuenta con un recorrido que está restringido, mientras que otro está abierto al público en general, el cual fue construido en 1936, año en el cual se inauguró el puente antes mencionado, que no son otra cosa que un par de pasajes subterráneos.

En ese sentido, uno se encuentra debajo de los carriles hacia el este en la interestatal 80 hacia el edificio de administración de la plaza de peaje; en tanto que el otro está debajo de la plaza de peaje, finalizando en una parada de autobús fuera de servicio.

De hecho, la finalidad de este túnel es facilitar el acceso a las paradas de autobús; sin embargo, en la actualidad, solo la parada en dirección este permanece en uso; mientras que la oeste se terminó en 2010 luego que se aperturasen los carriles FasTrak del lado derecho atravesando la plaza de peaje del Puente de la Bahía.

El túnel no está marcado en ningún lado, salvo por un letrero blanco pequeño con un verde descolorido al extremo de la plaza de peaje debajo de los carriles al este, pero, a pesar de esto, las entradas a este son accesibles por las escaleras de cemento con barandillas de metal.

La reacción de TikTok

En la caja de comentarios, los usuarios de TikTok dejaron sus opiniones: “Es fascinante. Todo es un desastre tan concreto y centrado en el automóvil. Parada de autobús horrible. Imagina lo que podría ser posible si nos centramos”, “¿es posible cruzar con seguridad todo el puente a pie?”, “no creo que esa parada de autobús esté activa. Nunca había visto a alguien esperar allí. Sé que la O se detiene en dirección este, pero no en dirección oeste. No sé”, “yo siempre me he preguntado cómo llegaron allí; esto no tiene sentido”, “muy cool. Nunca supe que había una parada de autobús allí; supongo que solo los trabajadores del peaje lo necesitaban”.