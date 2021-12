El particular estilo de vida de una joven de México, quien no tuvo empacho alguno en confesar que no cuenta con cama para dormir, ni ropero, armario o muebles en buen estado, han causado gran debate entre los usuarios de Tiktok donde su testimonio se convirtió en tendencia generando opiniones divididas.

“Les voy a enseñar cosas que me hacen parecer parte del elenco de tacaños extremos, les juro que no”, comienza diciendo la muchacha quien, evidentemente, se lo toma a la risa, aunque también con un poco de pudor.

En eso, la joven muestra su hogar y vemos que no duerme en una cama, sino en un sillón reclinable el cual tiene sábanas claras. Al costado de este, notamos un mueble amplio donde está su mascota, cubierto con telas blancas, pero con manchas, aparentemente, producto de las necesidades del animal. “No tengo cama”, dice ella entre risas.

Acto seguido, se centra en lo que podrían ser un mini escritorio improvisado el cual tiene montado una instalación precaria de un foco que ella asegura es su lámpara. Luego enfoca hacia su ventana que esta recubierta de “cortinas” que no son otra cosa que papeles pegados entre si.

Para el extremo izquierdo de la habitación, se puede ver una caja de televisor pintada sobre la cual coloca ganchos de donde cuelgan sus carteras. Encima de este aparado podemos ver diversos objetos, entre ellos una cesta blanca con regular peso dentro de esta.

También muestra que no posee sillas, todo lo contrario, tan solo posee un banco de plástico sin respaldar, que asegura lo hace para mirar hacia la calle cuando quiere sentarse para “pensar”. Finalmente, sus ropas se encuentran en cestas de mediano tamaño, de diversos colores una sobre otra.

El video fue publicado el pasado 7 de diciembre y, hasta el momento, ya suma más de 340 mil 700 reproducciones y con comentarios divididos entre los usuarios de Tiktok.

“Ni tacaños extremos se atrevió a tanto”, “a falta de recursos, nace la creatividad”, “parece un cuarto de un rookie de kpop en el departamento que comparten 10 miembros”, “no te hacen parecer, te hacen pertenecer”, “¡Mamá! Ya no quiero ser adulto, todo está muy caro”, “no te apures, mira, de a poco en poco uno va armándose cositas y ya cuando vamos creciendo nos acordamos de estos momentos en solo había chelitas”, “yo dormía en una cama igual, ja, ja, ja, lo peor es que se le salía el aire y amanecía todo adolorido de la espalda”, “en Mercado Libre encuentras colchones individuales hasta en 500 pesos, en lo que ahorras para una cama más cool. Y, en cuanto a tu mueble...”.