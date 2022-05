Nadie está a salvo de la inseguridad que se vive actualmente y un ladrón puede llegar en cualquier momento a quitarte tus pertenencias, sin embargo, un video viral en TikTok mostró a una mujer que evitó que le arrebaten sus cosas con una rápida acción y se hizo tendencia en la plataforma generando muchos comentarios.

El el video se puede observar a una mujer en la calle esperando que el abran la puerta de su casa, mientras que una moto con dos sujetos llega a toda velocidad y se detiene donde está ella.

Uno de los hombres baja rápidamente para arrebatarle sus pertenencias, pero la mujer actúa sin pensarlo dos veces y avienta su bolso hacia el techo, lo que dejó sin reacción a los delincuentes.

Al ver esto, el ladrón duda entre tomar a la mujer o huir del lugar y opta por esto último: sube la mota y se da a la fuga con su compañero con las manos vacías, gracias al acto inteligente de la señorita.

Este video que dura solo 15 segundos ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones. “Antes muerte que robada, sin perder el estilo”, dice el texto dentro de las imágenes de la publicación.

Por otro lado, esto tuvo cientos de reacciones y comentarios entre la gente: “ojalá todos pensáramos tan rápido como ella”, “banda, no hagan eso, incluso, no es obvio, pero nadie es idiota por naturaleza. El man, si tuviera arma, le hubiera disparado por venganza”, “mejor que le roben, yo me resistí y me dieron un súper golpe en la nariz, me desmayé, pues también me robaron”, “mi hermanita hizo una vez eso con su celular”, fueron algunas de las respuestas.