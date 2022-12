Una mujer de los Estados Unidos se ha vuelto viral en TikTok por estar sumamente molesto con su jefe, pues este, sabiendo del mal clima que vive su ciudad, se negó a dejar volver a casa a sus empleados, por lo que pronto terminaron atrapados en la oficina sin poder salir a causa de la intensa tormenta invernal.

Atrapados en la nieve

La tiktoker @716cargirl vive en la ciudad de Buffalo, Nueva York, una de las urbes que está sufriendo los embates del crudo invierno que asola al país norteamericano y nos cuenta en una publicación del 23 de diciembre y nos dice lo siguiente: “el gerente de mi trabajo después de no mandarnos a casa antes que la tormenta se ponga así de mal y ahora estamos atrapados aquí”.

El video, que tiene más de 6.8 millones de vistas, nos muestra cómo abren la puerta de su trabajo que da a la calle y lo que vemos es a la nieve apoderándose de todo a su alrededor, las veredas están cubiertas, mientras que las pistas sepultadas en metros de nieve, además de una violenta ventisca que corre a gran velocidad: “estamos jodidos”, dice la voz masculina que se escucha al ver lo que antes era una rebosante calle.

Mira aquí el video viral

En un video de actualización, nos muestra las mismas imágenes, pero con un mensaje: “seguimos aquí y tenemos comida, agua, sábanas y almohadas. Estaremos aquí hasta que esté despejado o consigamos abrirnos paso de este viendo”.

En otro video, nos relata que están maniobrando una forma de salir: “seguimos aquí. Camiones quitanieves están tratando de abrirse paso, tal vez tengamos una chance de salir y volver a casa”, cuando vemos la mañana siguiente, la ventisca ha cesado, pero tanto pistas, veredas y autos están repletos de nieve, moverse es casi imposible.

Intentando volver a casa

Cuando algunos seguidores preguntaron si consiguieron salir, la tiktoker replicó casi de inmediato teniendo de fondo una toma de noche con el viento y la nieve cayendo nuevamente: “todavía no, pero los camiones quitanieves desatascaron la mayoría de nuestros autos y los movieron a una parte diferente hasta que, con suerte, podemos salir por la mañana”.

A la mañana siguiente, todavía no estaban listos para salir, pero la situación había mejorado: “seguimos aquí porque las vías no están del todo listas para viajar, estoy cavando para sacar mi auto porque ni bien estén podré irme a casa... he trabajado (en esto) desde las 8 de la mañana del viernes (23 de diciembre) … Feliz Navidad, manténgase abrigados y mantengan fuerte a Buffalo”.

Hospedada en un hotel hasta que despejen las calles

Una vez que consiguió quitar toda la nieve de su auto, 716CarGirl se embarca camino a casa, pero la nieve impide que pueda ingresar a su ciudad, por lo que tuvo que improvisar un plan de emergencia.

“Nos movimos hacia el hotel más cercano, solo algunas vías están despejadas, pero ningún camino que dirija hacia Buffalo, así que no puedo volver a casa. Créanlo o no, la nieve está en el camino; al menos tengo una cama y ducha por ahora”.

Su más reciente actualización es del 26 de diciembre, donde nos muestra cómo ha transcurrido su día en el hotel, a la espera que las rutas estén despejadas para volver a casa y mantenerse abrigada.

“Sigo en el hotel, las vías están siendo despejados, pero mi calle y las zonas circundantes no están limpias (de nieve). Suponemos que tendremos más nieve esta noche, con suerte, podré volver a casa mañana”, sentenció.