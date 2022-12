La gripe aviar está afectando la vida de miles de aves silvestres y también las de corral en Perú y otros países; por eso, una joven compartió en TikTok los cuidados que emplea para cuidar la salud de su gallina ¿Qué hizo? Le colocó una mascarilla que, de inmediato, se hizo viral.

Protegiéndose de la gripe aviar

Sin querer, Jenni (jenniferch_09) nos ha hecho reír a todos, pues en su video del pasado 3 de diciembre muestra a su gallina a la que coge entre sus brazos, le coloca una pequeña mascarilla de color celeste. En todo momento, nuestro amigo plumífero se mantiene calmado como si de algo rutinario se tratara.

Pero, esto no fue todo, pues la tiktoker no hizo reparo en los cuidados y le colocó su propio protector facial personalizado al tamaño del rostro del animal. Nuevamente, la gallina no se molestó ni mostró signos de molestia, todo lo contrario, estaba súper calmada.

Mira aquí el video viral

Quieren mascarillas para sus mascotas

“Nos salvamos todos”, se lee en la descripción del video que acumula más de 453 mil vistas y con cientos de comentarios que no paran de reír con los implementos sanitarios de la tranquila ave.

“El protector de cresta es el boom”, “a cuidar a nuestras aves para Navidad”, “ya puedes hacer tu negocio”, “quiero una para mis gatos ¿cómo lo hiciste?”, “disculpe ¿a cómo 500 mascarillas para ponedoras con envío a provincia? Supongo con Olva Courier, por fa la info”, “ahora les toca a ellos”, “el gallo: ‘sospechoso, es diciembre”, “para que no les de la (gripe) aviar”, “ellos nos dicen un metro de distancia porque ellos no salen a la calle”.