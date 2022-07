Los perritos siempre nos sacan sonrisas del rostro con sus ocurrencias, tal y como sucedió con un can que se hizo tendencia en redes sociales como TikTok porque estrecha la mano a cada turista que le deja dinero, pero desaíra a los que no le dan ni un centavo.

Un perrito muy particular

El metraje fue compartido por el usuario Paolo Costa, oriundo de Italia, el pasado 17 de julio, el cual viene acumulando más de 2.1 millones de reproducciones, donde nos muestran al animalito “trabajando” en las calles para animar a los transeúntes.

El look del perrito es muy particular pues lleva puesto un sombrero de cuero, gafas negras, polo azul y naranja, mientras que en la boca muerde una pipa; delante de este hay un cartel donde describe lo que hace, En todo momento está sentado sobre una alfombra de pequeño tamaño.

Vemos a una mujer dejando un billete que introduce en la botella de plástico, la muchacha extiende la mano y el perrito le da “esos cinco” con su patita. De inmediato, se acerca una chica (amiga de la primera) con polo negro y shorts, intenta chocar las manos con el perrito, pero este no reacciona, a las justas la mira.

Opiniones divididas en TikTok

La cara de decepción de la joven es única, pero en el fondo se escucha a una de sus amistades decirle que tiene que darle un billete de 1 dólar para que interactúe con ella. Ante esto, tan solo atina a reírse del divertido momento.

De inmediato, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar: “El perrito: mi ciela, el saludo tiene un costo”, “firulais, nada es gratis en estos tiempos”, “tienes que poner la plática primero”, “no hay money, no hay mano”, “si no pagas, no te saludo”, “sabe cómo hacer su negocio”.

Pero, también críticas: “no me gustaría usar a mi perro, eso ni que estuviera muy necesitaba ellos son seres especiales y tiernos”, “pobre lo que tiene que hacer para evitar maltratos”.