Las mascotas no dejan de impresionarnos con sus locuras y ocurrencias, pero un perrito de España se ha vuelto tendencia en redes sociales por su única como particular reacción al ver cucarachas en su casa, su expresión de asco por este tipo de insectos no tardó nada para convertirse en viral de plataformas como TikTok.

La reacción de Menta

Nuestra protagonista se llama “Menta”, una perrita quien cuenta con su cuenta en la plataforma china, @elcanicherosa, cuyo clip viene acumulando más de 4.6 millones de reproducciones, publicado el pasado 15 de agosto, cuya descripción insertada reza lo siguiente: “Y a tu perra ¿le dan asco las cucarachas?”

Lo que vemos es a la can acercándose hacia una cucaracha en la sala, intenta cogerla con los dientes, pero de inmediato se aleja, y empieza a realizar una expresión de “asco” que no se le va por varios segundos. Parece haber cogido esos “nervios” cuando algo resulta desagradable al gusto o al tacto, sacudiendo la cabeza de forma compulsiva, lo mismo que con la lengua.

Al mismo tiempo, escuchamos que la mascota hace sonidos que podemos identificar como arcadas, una muestra del mal momento que está pasando tras entrar en contacto con la cucaracha. Cuando esta sensación pasa, Menta, más calmada se acerca al insecto para olerlo, todo iba bien, hasta que, de pronto, el asco vuelve a invadirla.

TikTok no para de reír

El video hizo reír como nunca a su dueña, quien días después compartió el mismo video, pero con el famoso audio de Bob Esponja, “pintamos toda la casa”. Los usuarios de TikTok no pararon de reír y mostraron todo su humor en la caja de comentarios.

“Yo después de tomar 5 chupitos de tequila del tirón”, “el mío tiene arcadas con cualquier bicho que se encuentre”, “¿no será del insecticida o veneno previo a la muerte de la cucaracha?”, “mi perro se las come igual”, “la mía huye cada que ve una”, “cuando mueren las cucarachas desprenden un olor que desagrada, particularmente, a los perros, por eso no las suelen comer”.