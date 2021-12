En Bogotá, Colombia, una mujer fue víctima de acoso por parte de un sujeto que conducía un taxi. Esta persona decidió hacer la denuncia respectiva y para ello utilizó como evidencia el video de Tiktok donde quedó registrado este condenable hecho.

No se conoce su nombre, tan solo como la usuario @mpr.real, cuenta en la cual hizo la denuncia del incómodo como desagradable momento que tuvo que experimentar, que no es sino una pequeña muestra de lo que las mujeres todavía padecen a diario.

Taxista acosa a mujer con incómodas propuestas

Ella titula el metraje con el título: “Por eso nos da miedo subirnos a un taxi”, en las que se puede escuchar al hombre que le pide comprar una casa donde ambos podrían “vivir juntos”, llenarla de flores en el jardín.

“A mí me gustaría que gustaría que tú compraras un apartamento, me fascinaría y yo la llenaría de besos y embelesos” se le escucha decir al conductor, mientras los ojos de ella denotan la incomodidad del momento y de la sorpresa que genera que un completo extraño le haga este tipo de comentarios.

“Imagínese los dos viviendo ahí”, dice el sujeto mientras recrea una ficticia conversación telefónica entre ambos siendo pareja. A esto, la mujer responde con un seco, pero incómodo: “Yo estoy muy bien viviendo sola”.

El sujeto no se detiene e intenta sacar más información personal de la joven, preguntando por los hermanos que tiene hasta que el video se corta.

Mujer se defiende tras episodio con taxista

Apoyo y crítica de usuarios en Tiktok

De inmediato, la cinta alcanzó grandes números, superando las 512 mil reproducciones, las cuales han venido acompañadas de miles de comentarios de apoyo, así como recomendaciones para situaciones venideras:

“No sé cómo aguantó, yo me bajo de una”, “uno responde porque si los trata mal se ponen agresivos y puede pasar algo aún peor que este tipo de acoso”, “sentí tu incomodidad. Qué horror. A la próxima haces que hablas con alguien y le dices ‘espérame afuera, por fa, que voy en un taxi con placas tal’”, “le hubieras dicho, no, yo estoy bien, viviendo con mi marido, aunque no sea cierto”, “cuando me pasan estas cosas me toca inventarme la historia del súper marido que me está esperando en la casa”.