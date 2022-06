Instagram ha convertido en tendencia las imágenes de un hombre de Argentina el cual iba en una moto, el cual no tuvo más remedio que improvisar un protector contra el intenso frío en las calles, lo que generó divertidos comentarios tanto entre los internautas de redes sociales como de los transeúntes.

Protegiéndose del frío

La cinta tiene lugar entre el cruce de avenida Felipe Belardinelli y Cruz Roja de la ciudad gaucha de Córdoba y, en esta época del año, las temperaturas bajan considerablemente por lo que la gran mayoría de personas toman precauciones a la hora de salir al exterior, pero esto también conduce a situaciones excepcionales.

Desde la cuenta Cordobeses, podemos ver las imágenes donde apreciamos a un motociclista y su acompañante quienes circulan por las calles con un cobertor, pero esto no fue suficiente, pues quienes le dieron ese encanto al metraje fueron las personas que grababan el momento, cuyo diálogo quedó para la posteridad.

“Está fácil que me voy a ca**ar de frío, ah, mira (…) ¿Qué saben estos? Ah ¿qué saben estos del frío?”, comentarios que son lanzados acompañados de unas risas por lo increíble del momento que están presenciando.

Pero, esto no acaba aquí, pues cuando la moto da un giro, estos hacen un comentario por su forma de conducir: “Dobla como quiere también”, para rematar con una expresión coloquial: “¡Ah, mi loco, ah!”.

Critican al conductor por no saber manejar

La cuenta de Instagram anteriormente mencionada describe así el momento: “Córdoba es inexplicablemente única por esta gente”, la misma que se encuentra cerca de los 27 mil me gusta y cientos de comentarios hilarantes.

“El verdadero ‘¿dónde sacaste el carnet? ¿en Toledo?’”, “si sigue haciendo esas maniobras va a quedar impreso en el asfalto”, “eso está hecho para los días de lluvia y frío; cumple muy bien su función, el problema ahí no es el accesorio, es el conductor”, “el frío no va a manejar, pero es un veneno manejando”, “se va a morir, pero no de frío”, “crúzate nomás, no te fijes nunca que hay un auto detrás de ti”, “¿dónde sacaste el carnet? ¿en Dean Funes?”