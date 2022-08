Usuarios de diversas redes sociales como Instagram están sumamente molestos con un padre de los Estados Unidos quien fue captado sacando a pasear a sus 5 hijos a la calle, pero todos estos llevaban puestas correas, por lo que millones le recriminaron que no los trata como humanos, sino todo lo contrario, como perros.

¿Buscando seguridad para los quintillizos?

Nuestro protagonista se llama Jordan Driskell, tiene 31 años, vive en Kentucky y se encuentra en el ojo de la tormenta luego que compartiera un clip en su cuenta personal mostrando la extraña forma que aplica para salir a pasear al lado de sus quintillizos.

Los pequeños se llaman Zoey, Dakota, Hollyn, Asher y Gavin, quienes tenían un carrito de 6 asientos, pero por su amplio tamaño resultaba sumamente incómodo como complicado trasladarlo a cualquier lugar, razón por la cual él y su esposa Brianna (34) optaron por descartar este objeto y reemplazarlo con “correas”.

“Para nuestra propia tranquilidad y cordura, usamos una correa. También nos permite salir de casa y hacer cosas divertidas en familia sin estresarnos”, dijo la mamá de los 5 chicos al portal Today, asegurando que este objeto les permite llevarlos a lugares concurridos, a la vez que pueden tener el control de los pequeños.

Viral inesperado

Si bien el video data del año pasado, ha sido recién hace unos días que se ha vuelto viral en la mencionada red social lo que, en unos pocos días, ha conseguido acumular más de 3 millones de reproducciones: “Cuando la gente me juzga por correas para niños. Ven a caminar una milla en mis zapatos”, se lee en el metraje.

Opiniones divididas

Sin embargo, esto no evitó las duras críticas de los usuarios en la caja de comentarios: “Son humanos, no perros”, “¿no puedes, simplemente, entrenar bien a tus hijos? Explícales por qué es peligroso huir”, “eso está mal. Si no puedes manejar a tantos niños, no los tengas en primer lugar”.

Pero, otros apoyaron al matrimonio: “No veo nada de malo, solo está protegiendo a sus hijos de perderse o de cualquier peligro. Está bien”, “¿cinco niños que parecen estar en el mismo rango de edad? A decir verdad, esto tiene sentido”, “mantenerlos a salvo es la prioridad número 1 ¡así que está bien, señor! No lo está lastimando de ninguna manera”.