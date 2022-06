Una extraña formación de nubes confundió y asustó a cientos de personas en los Estados Unidos cuando confundieron estas con la forma de un tsunami, cuyas imágenes dieron mucho de qué hablar en redes sociales como Reddit donde se convirtió en tendencia.

Nubes impactantes

El hecho tuvo lugar en Cincinnati, la cinta fue captada por un vecino de la zona, donde deja por sentado este impresionante fenómeno natural que, puede que parezca un montaje, pero nada más lejos de la realidad.

Al ver las imágenes, vemos una toma panorámica del fenómeno natural, delante hay un par de casas, detrás de estas se puede ver las nubes que, efectivamente, tiene la forma de enormes olas, dando la impresión de estarse acercando.

Asimismo, escuchamos a los vecinos de la zona con expresiones de incredulidad, la gran mayoría atónitos ante lo que sus ojos presenciaban. Las frases más repetidas fueron algunas como: “Oh, Dios mío”, “Dios mío, esto es increíble”.

¿Qué lo originó?

Cuando el metraje salió del ámbito de las redes sociales, el tema fue abordado por diversos medios del país norteamericano, tal como es el caso de 20 Minutos, quienes deslizaron que esto se trataría de un tipo de nubes que se conocen como “arcus o nubes rodantes”.

De acuerdo al portal antes mencionado, estas se originan cuando “las corrientes de aire y la estática moldean el vapor de agua con una forma circular o de arco y, en este caso, además, rodante”, explica así la publicación.

Usuarios con experiencias similares

En la caja de comentarios de la publicación original, el asombro no fue menor, pero también con humor: “En algún lugar detrás de esa pared hay una nave extraterrestre de 15 millas de ancho”, “estoy impresionado por las casas y esa hierba perfecta y dura”, “de hecho, pensé que era una ola rebelde que desafiaba la física hasta que recordé que: a) no es así como funcionan los tsunamis b) parecen nubes después de un rato”, “vi nubes como esta una vez, mientras conducía. Llegué a una curva y frené de golpe porque, de verdad, parecía que una gran ola estaba a punto de estrellarse contra nosotros. Fue increíble. Realmente, hermoso después de darme cuenta de que no estaba a punto de morir”.