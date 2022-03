Una joven compartió un video viral en TikTok en el que mostró la conversación que tuvo con la persona con la que recién empezó a salir. Y es que el chico decidió revisar el botiquín que tenía su pareja en el baño, invadiendo así su privacidad y sobre todo demostrando poca empatía al conocer el medicamento que halló.

A la mañana siguiente de su primera cita, Chloe, nombre de la tiktoker, recibió un mensaje que le había enviado el joven con el que sale. En esas líneas, él le confiesa que había hurgado en el baño de su viviendo y se alarmó al encontrar unos medicamentos antipsicóticos.

“Oye, no quiero ser maleducado y esto es muy incómodo por mi parte. La otra noche me lo pasé muy bien, pero busqué en Google las pastillas que dejaste en el lavabo del año, super invasivo, lo sé, pero decía que eran antipsicóticos. No eres una enferma mental, ¿verdad? Solo un desvío y no me gustaría ir más lejos contigo si es así”, este fue el mensaje que recibió la tiktoker.

Tras recibir las líneas, Chole, (@bitchcraft444) le respondió de manera clara y tajante. “Sí, esto ha sido súper invasivo por tu parte. Definitivamente esto no va a ir a ninguna parte”, sentenció en el mensaje que decidió compartir con sus seguidores.

La tiktoker ha recibido apoyo por parte de sus seguidores y otros miles de usuarios en la plataforma. Algunos se han mostrado indignados por la poca empatía que demostró el joven al hablar sobre la salud mental de Chole. “Lo que me molesta es que lo llaman un ‘desvío’, pero que él invada tu privacidad sí que es un desvío”, indicó un usuario en TikTok.