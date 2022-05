Un joven es la nueva sensación de TikTok luego que se difundiera un video donde sorprendió a propios y extraños al agarrar el micrófono en plena boda y ponerse a cantar al ritmo de J-King & Maximan. La algarabía fue tal que hasta los novios y demás asistentes a la fiesta disfrutaron del espectáculo de principio a fin. La grabación no tardó en llegar a las redes sociales y volverse viral .

Los cantantes del género reggaetón J-King & Maximan marcaron a toda una generación allá por el 2011 y su música todavía sigue sonando después de 10 años. Claro reflejo de ello es lo que ocurrió en una boda, en la que un invitado cantó ‘San Judas City’ a todo pulmón, pues se sabía la letra a la perfección, además de que no soltó su vaso de licor durante todo el espectáculo.

Esta curiosa escena fue registrada por la usuaria Valeria Salazar (@valeriasalazarr), también invitada a la fiesta de matrimonio, quien disfrutó del show en vivo y nunca imaginó recordar viejos tiempos. Desde el miércoles 27 de abril, el clip suma miles de reproducciones en TikTok.

Usuarios no tardaron en reaccionar a las imágenes y dejaron peculiares mensajes en el video. “Si no tengo una boda así, no me caso”, “Llegó el momento de casarse de la generación que toneaba con San Judas City”, “Nuevo show de matri desbloqueado”, son algunos de los divertidos comentarios que se logran leer.

