El cantante PSY , que saltó a la fama por el ‘Gangnam style’, acaba de lanzar oficialmente el video de ‘Celeb’, canción que llega de la mano de Suzy y que es la tercera pista de su nuevo álbum ‘PSY 9th’, el noveno de su carrera. La actriz surcoreana es la co-protagonista del video que tuvo en suspenso a sus fans durante tres años y aparece bailando en más de una escena en YouTube.

La letra del tema musicalizado por PSY, Yoo Gun Hyung y Zico de Block B hace referencia a una celebridad y quién mejor que Bae Su-ji, su nombre real, para darle brillo y realce al video que de por sí está lleno de color y con un estilo retro.

‘Celeb’ de PSY tardó tres años en estrenarse

Según detallan desde Soompi , la primera vez que los fanáticos del surcoreano PSY vieron un adelanto de ‘Celeb’ fue hace tres años, durante uno de sus conciertos en Summer Swag, en 2019. Luego él pospuso su regreso a la música y recién este 3 de mayo de 2022 ha sido lanzado oficialmente.

La actriz y ex miembro de Miss A se luce en diversas escenas mientras PSY canta frases como “Eres tan popular / Sé mi fórmula / ¿Puedo llamarte celebridad?”.

El nuevo disco de PSY

Suzy no es la única estrella que acompaña a PSY en esta nueva aventura musical, pues ‘That That’ fue producida por Suga de BTS y ya arrasa en las listas de iTunes de todo el mundo y también cuenta con video propio en YouTube. ‘PSY 9th’ fue lanzado el 29 de abril incluyendo el tema ‘Celeb’, así como ‘Happier’ con el cantante de KR&B Crush, y una nueva versión del exitoso tema ‘When The Rain Begins To Fall’ de 1984 de Jermaine Jackson y Pia Zadora, ahora con la miembro de MAMAMOO, Hwasa.

MIRA EL VIDEO DE ‘CELEB’ DE PSY CON SUZY

¿Cuál es el verdadero nombre de PSY?

El verdadero nombre de PSY, el creador del Gangnam Style, es Park Jae-Sang. Nació en 1977 y estudió música en Berklee, en Estados Unidos.

¿Quién es Suzy?

Bae Su-ji es una cantante, actriz y modelo surcoreana más conocida como Suzy. Su debut en la industria musical llegó con el grupo femenino miss A en 2010. Al año siguiente, inició su carrera como actriz protagonizando la serie de televisión ‘Dream High’. A sus 27 años es conocida como la novia de Corea y es una figura clave en diversos doramas siendo uno de los más recordados ‘While You Were Sleeping’ junto a Lee Jong Suk, estrenado en 2017. También está en Netflix con “Start-Up”, una serie de televisión surcoreana dirigida por Oh Choong-hwan con el guion de Park Hye-ryun.