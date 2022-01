Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no. Channel 4 del Reino Unido entregó 18.000 libras (más de 24,000 dólares) a un concursante de ‘I Literally Just Told You’, el nuevo programa de preguntas de Jimmy Carr; sin embargo, su contendiente perdió no porque desconociera la respuesta sino porque le plantearon la interrogante de una forma equivocada. Esta es la historia de cómo la televisora enmendó su error y le pagó al que debió haber sido el ganador.

Eddy, de Glasgow, apareció en un episodio reciente del show, pero no pudo responder una pregunta sobre la edad de Ariana Grande. Para aquellos que no estén familiarizados con la mecánica del show, a los participantes se les da las respuestas a lo largo del episodio por lo que deben prestar mucha atención y hacer uso de la memoria para contestar de forma correcta cuando la situación lo amerite, reporta el portal LAD Bible.

Cuando a Eddy le preguntaron cuántos años tiene la popular estrella pop estadounidense, su mente se quedó en blanco y perdió el pozo acumulado de más de 24,000 dólares, pero resulta que cuando el anfitrión Jimmy Carr habló sobre la edad de Ariana Grande nunca mencionó un número en específico. Después de percatarse del groso error, Channel 4 decidió hacer justicia y le encargó a Carr que le entregara el cheque con el dinero que le correspondía.

Eddy fue invitado a uno de los shows de comedia de Jimmy Carr donde este último admitió el error que habían cometido en su programa y le hizo entrega del cotizado premio tras invitar al participante a que subiera al escenario. “Ahora tengo algo que decirte, algo que confesar. Perdiste el dinero en una pregunta: la edad de Ariana Grande. Hablamos de eso, pero nunca les dimos un número en específico, así que lo arruinamos”, dijo el comediante.

“Y cuando uno se equivoca en la vida, tienes que reconocer sus errores. Aquí hay un cheque por 18,000 libras”, dijo Carr a Eddy, quien no podía salir de su asombro por la excelente noticia que acababa de recibir delante de cientos de personas que asistieron al show de comedia y agradeció tanto a Channel 4 como al anfitrión de ‘I Literally Just Told You’ por el premio. Y si por alguna razón se preguntaban cuántos años tiene exactamente Ariana Grande, la respuesta es 28.

Video viral de la entrega de premio a concursante de programa de juegos tras error en pregunta