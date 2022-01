Una mujer divulgó su historia en redes sociales después de que su novio, un médico con el que se mudará, supuestamente le pidió que pagara la mitad de su hipoteca mensual cuando ella le dijo cuánto ganaba, a pesar de que su nombre no estaría en la documentación de la casa y esencialmente se quedaría en la calle si ambos rompieran en un futuro.

En una publicación de Reddit en el hilo ‘Am I The A**hole’, la administradora de redes sociales de 23 años contó que mantiene una relación con el doctor de 29 años desde hace 18 meses y que decidieron empezar a vivir juntos; sin embargo, cuando empezaron a hablar a cuánto ascendían sus sueldos, las cosas se pusieron incómodas entre ambos.

De acuerdo a LAD Bible, resulta que ella ganaba mucho más que él, de hecho, el 150 % de su remuneración mensual. “Una vez pasado el susto inicial, dijo que estaba muy bien, porque ahora podía pagar la mitad de su hipoteca. Eso me desconcertó un poco. Quiero decir, no es como si no fuera a contribuir al hogar en absoluto”, precisó la joven.

Si bien ella precisó que estaría “feliz” de comprar comestibles, pagar los servicios, cocinar y limpiar porque su carga de trabajo “es mucho más liviana” comparada a la de él, la protagonista de la historia señaló que no iba a pagar la mitad de su hipoteca, lo que significaría para ella un gasto tres veces mayor de lo que paga en renta actualmente.

“Le dije que eso es un poco injusto porque si nos separamos, él obtiene una casa y yo me quedo sin nada, y que, si ese va a ser el caso, prefiero quedarme en mi departamento”, explicó, al tiempo que señaló que la vivienda en cuestión está escasamente decorada con apenas dos sofás reclinables, una mesa, un televisor y una cama.

Aunque le dije que amueblaría toda la casa y haría las compras, cocinaría y limpiaría, así como pagar la mitad de los servicios, su novio insistió en que pagara la mitad de la hipoteca. Cuando ese compromiso fracasó, expuso su caso al Internet pidiendo un punto de vista distinto al de los involucrados, obteniendo un apoyo mayoritario.