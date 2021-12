Para no creerlo. Una mujer en China vivió la peor experiencia de su vida luego de que el hombre al que tanto quiso y le dio toda su confianza, no tuviera mejor idea que robarle todos sus ahorros luego de dormirla y acceder a las cuentas bancarias en su teléfono usando un terrible método. Él no dudó en armar todo un maquiavélico plan para ingresar al móvil y emplear el reconocimiento facial para su delito. Esta historia se volvió viral luego que fuera condenado por su terrible acto.

En diciembre de 2020, el delincuente de 28 años, identificado como Huang, fue a la casa de su entonces pareja para cuidarla pues se sentía un poco mal. Le preparó una comida y agregó unos medicamentos para el resfrío, los cuales suelen causar algo de sueño, según la información recopilada por el medio Insider.

Mientras la joven afectada, llamada Dong, estaba en un profundo sueño, Huang cogió su teléfono celular y utilizó la huella digital para desbloquearlo. Una vez dentro, fue directo a la billetera digital y no tuvo mayor problema en entrar pues ya tenía pensado qué hacer con el reconocimiento facial.

El ciudadano chino no tuvo mejor idea que abrir los párpados de Dong para tener el acceso total de aquella aplicación móvil. Teniendo todo a su poder, realizó un retiro de 154 mil yuanes, equivalentes a más de 24 mil dólares.

A la mañana siguiente, Dong se despertó y vio que su novio ya no se encontraba en el domicilio. Al tomar su equipo celular se percató del retiro de su dinero, por lo que inmediatamente llamó a las autoridades locales, pero Huang ya se había fugado a otra ciudad.

Huang fue buscado y capturado

Si bien el robo fue en diciembre de 2020, la policía detuvo a Huang en abril de este año y, tras el proceso judicial correspondiente, fue sentenciado a tres años de prisión. Del mismo modo, deberá pagar el dinero a la joven y una multa por su delito, según detalló hace unos días Insider.

Ante las críticas recibidas por Alipay, aplicación a cargo de la billetera móvil, un vocero indicó que se le ofrecerá una compensación a Dong por lo sucedido con la cuenta en su plataforma. La compañía también emitió un comunicado informando a todos sus clientes que se han hecho las correcciones correspondientes en su sistema de programación para que el reconocimiento facial de la aplicación no funcione en caso la persona esté durmiendo.