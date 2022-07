Un increíble hallazgo sorprendió esta semana a los vecinos de una localidad en la ciudad argentina de Belgrano, cuando hallaron esparcidos miles de dólares en billetes en un basural, que eran arrastrados por el viento.

Los habitantes del barrio Las Parejas no dudaron en sumergirse en medio de los desperdicios para obtener la mayor cantidad de dinero, antes que sea llevado por los camiones recolectores, señala el Clarin.

Luego de las primeras investigaciones, las autoridades pudieron determinar que todo inició el pasado domingo, después de que un empleado municipal destrozara un ropero viejo con una grúa.

El hombre dejó el mueble destruido cuando terminó su jornada laboral, sin embargo, no se percató que en su interior había quedado una bolsa con los billetes escondidos en uno de los cajones.

“No había visto nada. Me di cuenta de que había enganchado algo, una bolsa, pero no le di importancia”, contó Raúl, en diálogo con la prensa local.

Al día siguiente, otros trabajadores del municipio llegaron hasta el lugar y quedaron sorprendidos al ver la bolsa rota y dentro de ella cientos de dólares. Alrededor del basural también encontraron billetes esparcidos como consecuencia del viento.

En total, habrían hallado casi US$ 50,000.

Poné #TelefeNoticias AHORA | Un tesoro en el basural



Trabajadores municipales de la localidad santafesina de Las Parejas hallaron miles de dólares en un basural. El dinero se encontraba oculto en el interior de un ropero viejo.



Seguí el vivo en https://t.co/akQDfBznFk pic.twitter.com/LEJ2BQyzPr — Telefe Noticias (@telefenoticias) July 19, 2022

La noticia corrió rápidamente a través de las redes sociales, por lo que vecinos y curiosos se acercaron al predio para hurgar entre la basura en busca de billetes. A pesar de que pasó un día, encontraron miles de dólares que no fueron hallados por los trabajadores.

Según las radios locales, apareció otro bolso con al menos US$ 25,000, por lo que la cifra total ascendió a los US$ 75,000 aproximadamente. Sin embargo, no hay exactitud en el monto encontrado, debido a que varias personas se distribuyeron el tesoro.

Hasta el momento se desconoce la identidad del dueño del ropero, pero las autoridades presumen que perteneció a alguien que falleció.

“No puedo decir si el dinero estaba en una bolsa o en un ropero porque no lo sé. Ahí se hace la disposición de residuos, donde hay un compactador que trabaja todos los días en la puesta a punto del terreno y recién volvió a trabajar el sábado a la mañana”, detalló el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci.

“No sé sabe con certeza qué pasó y cuánto dinero había. No fueron cifras inmensas como de las que se habla. Nada que ver”, concluyó.