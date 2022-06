Un hecho insólito de violencia fue registrado en un colegio secundario de la ciudad argentina de Neuquén, donde una madre ingresó a un aula de clases y golpeó a un alumno que habría amenazado a su hijo.

El clip del video, que ya circula en las redes sociales, fue grabado por una persona que acompañó a esta mujer hasta la escuela CPEM N° 33 del municipio de Vista Alegre, dispuesta a agredir al menor de edad, señala TN.

Cómo fue la agresión

El último martes por la mañana, las clases en el centro educativo se desarrollaban de manera normal cuando la agresora, cuyo nombre no ha sido revelado, ingresó de manera intempestiva al salón, sorprendiendo hasta al profesor.

Se dirigió directamente hacia uno de los estudiantes que estaba sentado en su pupitre y lo amenazó. “¿Vos andás amenazando a mi hijo?”, le preguntó al joven de 15 años.

No contenta con intimidarlo, la madre le pegó una cachetada al alumno, ante la sorpresa de los demás compañeros y el maestro que dictaba las clases. “A mi hijo no me lo toca nadie”, exclamó.

El preceptor del colegio tuvo que intervenir para detener a la mujer y llamó a la policía.

🔴 Se pelearon por un sánguche, vino la madre de uno de ellos y le dio "un bife"



Ocurrió en el CPEM N° 33 de Vista Alegre Sur. La mujer irrumpió en el aula de 3° año y le pegó a un adolescente de 15 años.https://t.co/942i2isEQF#Zapala #Neuquen pic.twitter.com/54wz4G7mCj — Urbana Zapala 104.3 (@ZapalaUrbana) June 23, 2022

Qué dijo el papá del alumno agredido

Enterado del caso, Santiago Quiroga, el papá del alumno, señaló a la prensa local que interpuso una denuncia contra la mamá agresora y sostuvo que este viernes la realizará ante la Fiscalía de Neuquén.

Según detalló, la situación entre los dos alumnos venía desde días antes, cuando hubo una pelea durante la clase de gimnasia.

“No son compañeros de división. El hijo de esta señora va a segundo y el mío, a tercero. El otro chico había tenido problemas con un compañero de su mismo curso”, explicó el hombre.

“Ellos se pelearon por un sandwich y el muchacho le pegó en el ojo. Ahí fue cuando el joven llamó a su mamá y le dijo que mi hijo le había pegado”, indicando que el hijo de la mujer habría mentido sobre quién lo habría golpeado.

El día que la mujer golpeó a su hijo Quiroga fue llamado por la directora de la institución y le contó de la situación.

“El pueblo es chico y nos conocemos todos. Esta familia no es la primera vez que tiene problemas de violencia. Ya le pegaron a un colectivero y también a otros chicos que no se animaron a denunciar”, enfatizó.

Después de la agresión, su hijo no ha vuelto a ir a clases porque quedó “traumado”, señala. “Tiene miedo de que sus compañeros se burlen de él e incluso de que lo agarren y le peguen por la calle”, confesó.