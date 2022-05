Una usuaria de Facebook, identificada como Doli Pocket se volvió viral tras contar lo que sucedió en su fiesta de cumpleaños: ninguna de las personas de su círculo cercano asistió, pese a que había anunciado la reunión hace varias semanas.

“Lo siento, pero ya ni siquiera tengo con quien desahogarme, hoy fue mi cumpleaños y literal lo estuve anunciando desde días y semanas atrás, solo vino mi novio que me alegró el día, pero invité a varios amigos cercanos según yo, pero absolutamente ninguno apareció”, escribió. “En serio duele”.

En la publicación, adjuntó varias fotos en donde se le puede ver con un pastel de cumpleaños y en compañía de su madre, quien, según explicó la joven, se esforzó en hacer dos pasteles para que todos pudieran degustar el postre.

Foto: Doli Pocket / Facebook

Recibió apoyo en redes sociales

Tras el gran apoyo que recibió por parte de los usuarios de redes sociales, Doli se mostró sorprendida y aseguró haber recibido más de 200 mensajes de felicitaciones por su cumpleaños.

“¡Te envío mis mejores deseos! ¡Feliz cumpleaños, aunque sea por atrasado! Y tal vez no hayas tenido cerca físicamente a nadie, pero habemos muchos que acudimos a tu llamado y te acompañamos virtualmente... un abrazo!”, le escribieron.

Posteriormente, la chica aclaró que no hizo la publicación para llamar la atención y que no le molesta que esta se volviera viral.

“Amixes soy yo la chica de la publicación y lo digo desde ahora, no me incómoda en lo absoluto que se haya hecho viral, es lindo encontrar personas que pasaron por la misma situación y apoyarnos mutuamente, disfrutó poder ayudar a los humanitos como yo uwu, lo único que pido es que reporten aquellas páginas que toman específicamente screenshots. Otra aclaración NO LO HICE PARA LLAMAR LA ATENCIÓN, solo quería desahogarme y si deja la publicación activa es porque en serio me alegro poder ayudar a otrxs a desahogarse”, comentó.