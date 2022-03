Una hincha peruana se convirtió en VIRAL en la previa del partido Perú vs. Uruguay, en Montevideo, al anunciar que terminó con su novio porque no quiso acompañarla al penúltimo partido de la Selección Peruana por las Eliminatorias Qatar 2022.

“Él pierde porque acá hay chicos más guapos. Por la selección, todo”, bromeó la joven, y el video fue tendencia en los últimos días.

Sin embargo, la joven decidió pronunciarse ya que - según dijo - sus palabras fueron malinterpretadas.

“Ha sido todo un malentendido porque la gente está diciendo que yo quería que él me invite, que yo quería que él me page todas la cosas, pero mentira, yo le dije, ‘yo te pago el pasaje y la entrada, tú ven no más’”, comentó en entrevista con Direct TV.

“Y después me dijo, ‘si vas tú sola, ya no estás conmigo ya’”, agregó la eufórica joven durante un banderazo gente al hotel donde descansaban los seleccionados peruanos.

“Hiciste bien en dejarlo”; le comentó el periodista, a lo que ella agregó: “¡sí o no!!!”.

“Lo que yo digo es que tu novio, o tu novia, tiene que estar contigo y debe disfrutar las mismas cosas que tú disfrutas, si disfrutas viendo televisión, yendo al cine, viendo el fútbol, lo que se a (...) de repente (se libró de mí) Seguro se va a encontrar otra tóxica”; sentenció.

TE PUEDE INTERESAR