El error en el sitio web de una aerolínea provocó que varias personas consigan vuelos a precios irrisorios. Una de ellas fue una joven argentina de 28 años que, la mañana del pasado lunes, logró comprar dos pasajes a Europa a menos de un dólar.

Carolina, que trabaja en un estudio jurídico, señaló que, tras enterarse de la situación que atravesaba la plataforma, ingresó a la web de la aerolínea eDreams para intentar hacerse con los boletos. Para su sorpresa, pudo cancelar dos pasajes a Dublin, capital de Irlanda, pagando solamente 66 pesos (0.56 dólares).

“El vuelo es en primera clase e incluso me permitió elegir los asientos”, dijo la viajera en conversación con el medio Infobae. “Tenía pensando viajar en abril a Europa con mis compañeros de trabajo. De cuatro que somos logramos sacar dos nuestros pasajes ya que los otros dos cuando intentaron pagar les rechazaba el pago”.

Ahora, Carolina teme que la empresa tome medidas y cancele todos los vuelos que hayan sido comprados debido al error.

Aunque aún no hay respuesta por parte de Edreams, tanto ella como otros usuarios siguen a la espera de si la empresa cumplirá con lo mostrado en su web, pese a la evidencia de que se trató de un descuido.

Foto: Referencial / Pixabay

Varias personas aprovecharon en comprar boletos a precios irrisorios debido al error

Todo empezó cuando, la mañana del lunes, varios usuarios reportaron un error en el sitio web de la agencia de viajes eDreams, el cual permitía comprar pasajes aéreos a precios irrisorios.

“Hay un error con la web de eDreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos”, escribió el periodista Mauro Albornoz (@mau_albornoz). “La página está caída y aún no hay un comunicado sobre lo que pasará con los pasajes comprados a 4 pesos”.

La usuaria @sofi_villagrasa señaló: “Llegué a comprar 2 pasajes ida y vuelta a Madrid por 70 pesos. Me llego la confirmación de Iberia y entré en la página de la aerolínea y también me aparece confirmado. Me ilusiono o todavía no?”.

Según el medio citado, la plataforma estuvo caída varias horas y, tras ello, volvió a operar y los precios se normalizaron.

¿Cuándo y cómo conseguir las mejores ofertas para comprar pasajes de avión?

Según el medio Gestión, hay algunos factores a tener en cuenta que harán que el precio final del pasaje varíe.

Los días menos populares para viajar son los martes y miércoles, pero a su vez son los días en los que se puede encontrar vuelos baratos. Los viernes y domingos son los días en los que los viajeros buscan vuelos con mayor frecuencia al tener mayor tiempo libre; asimismo, son los días en los que más personas toman un vuelo.

Generalmente se recomienda que busque pasajes de avión con hasta tres meses de anticipación, ya que las aerolíneas ofrecen pasajes a precios por debajo del promedio si se separa un asiento con tiempo.

A ello también se suma el hecho de las temporadas altas y bajas. Evite viajar en Semana Santa, vacaciones de mitad o fin de año, consideradas como épocas de alta demanda y que podrían suponer un incremento en los pasajes.

Aunque pueda parecer un mito, es cierto que las aerolíneas bajan el costo del pasaje para los vuelos que se realizan de madrugada o nocturnos. Esto aplica también en las compañías low-cost, por lo que existe la posibilidad de que encuentre un ticket a precio muy por debajo de lo normal.