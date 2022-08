Muchas veces hemos oído la frase “mantenerse virgen hasta el matrimonio” y aunque cada vez eso es menos común, Sonali Chandra, una mujer de 35 años originaria de la India, declaró que para perder la virginidad con su única pareja necesita un anillo en el dedo.

“Tengo 35 años y me sostengo virgen con orgullo. Necesito un anillo en mi dedo antes de perder la virginidad por mi única pareja. Estaría devastada si traicionara mis principios y tuviera una aventura de una noche”, manifiesta para el sitio Insider.

“Mis colegas hablan a menudo de sus diversas relaciones. Nunca me sumo a la conversación. No es porque tenga miedo, aunque sé que el sexo por primera vez puede ser doloroso. Pero los amigos con derecho y las relaciones sin compromiso no son para mí. Busco a mi alma gemela”, dice el texto publicado en el portal estadunidense.

Conservar el himen intacto hasta el matrimonio es importante en India, ya que se asocia a la pureza espiritual que una mujer debe guardar para su marido. Además del aspecto religioso, existe una presión social por conservarla ya que se estima que el honor de una familia se pone en juego al entregar a la novia totalmente virgen.

Tuvo pretendientes

“Tuve mi primer beso a los 26 años, y me sentí increíble. Las cosas no fueron más allá. Creo que el romance no llegó a ninguna parte debido a mis creencias”, cuenta.

“Hace cuatro años conocí a otro chico que me gustaba mucho. Una noche, estábamos tomando una copa en el bar de un hotel y él quería alquilar una habitación. Le dije que sería mi primera vez. Me dijo: ‘Te mereces a alguien que esté siempre a tu lado, pero yo no puedo estarlo’. No me devolvió las llamadas ni los mensajes después de eso”, relata.

En India, la costumbre dice que los padres concreten los matrimonios de sus hijos, esto a cambio de protección y cuidado de su hija. La familia de esta suele entregar una suma de dinero al marido y a su familia. Sonali rechazó una propuesta de este tipo a los 23 años.

(Fuente: Milenio Digital)