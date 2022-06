YouTube: Bailarina con 172 kilos hace espectaculares pasos y sorprende [VIDEO]

El peso puede ser un impedimento para bailar, sin embargo esta mujer ha demostrado que no lo es. Whitney Way Thore es el nombre de esta bailarina que con sus 172 kilos encima realiza espectaculares pasos de baile y tiene una agilidad envidiable.

Quizá la has visto por cable. Actualmente, Whitney Way Thore es la protagonista en "My Big Fat Fabulous Life" que se trasmite por el canal "TLC", reality show que cuenta su vida dividida entre el bajar de peso, el baile, su familia y su relación amorosa.

Whitney Way Thore empezó a ganar peso debido a un desorden hormonal, sin embargo sus kilos de más no la amilanaron para seguir adelante y las burlas y críticas fueron su empujón para continuar bailando y demostrando su amor propio y hacia su talento.

En el 2014, la bailarina con 172 kilos logró mayor notoriedad al subir un video en la red social de YouTube en donde se le ve bailar un ritmo pegajoso. El material titulado ‘A fat girl dancing' o ‘Una chica gorda bailando’ logró convertirse en viral en pocos días, teniendo millones de vista.

Lo último que se sabe de Whitney Way Thore, además de su participación en el programa de "TLC", es que ha publicado un libro en el mes de mayo titulado 'I do it With the Lights on: And 10 More Discoveries on the Road to a Blissfully Shame-Free Life' o 'Lo hago con las luces encendidas y otros 10 descubrimientos para llevar una vida dichosa libre de vergüenza'.

YouTube: Ella sufre de obesidad mórbida pero gana millones con sexys videos

YouTube: Novio la deja antes de dar el "Sí" por esta sorprendente razón [VIDEO]

Obesidad mórbida: Este es el caso de un niño de 10 años que pesa 192 kilos