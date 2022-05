YouTube: Cámara de seguridad graba a presunta alma salir de cuerpo [VIDEO]

Un nuevo caso paranormal fue -al parecer- grabado por las cámaras de seguridad y subido a las redes para lograr alguna explicación al respecto. En esta oportunidad se logró capturar como el alma de una persona postrata en una camilla de un hospital sale de su cuerpo.

En las imágenes se puede ver el cuerpo de una persona que recientemente habría fallecido y por ello está tapado con una sábana. De pronto, una extraña y escalofriante silueta sale del mismo y en medio de la oscuridad del ambiente.

Este hecho capturado por las cámaras de seguridad fueron inmediatamente subido a YouTube donde algunos cibernautas no descarta que se trate de un montaje y edición; mientras otros aseguran que podría ser un hecho real.

Este nuevo caso paranormal fue captado en un hospital de China y tras ser difundido a través de YouTube, se ha vuelto viral por lo que ha sido reproducido más de 3 millones, tiene más de 800 "Me gusta" y más de 3 mil "No me gusta".

OTRA ACTIVIDAD PARANORMAL

Otro caso paranormal fue grabado por las cámaras de seguridad. En el video subido a YouTube se puede ver claramente a esta orbe fantasmalflotando sobre la sala de una casa a la misma hora cada mañana. Luego de ello, desaparece misteriosamente y no deja mayor rastro sobre su existencia.

El hombre que subió este video a YouTube fue Robert P, quien según la página web, www.mundoesotericoparanormal.com, "explicó que el inexplicable espectro sólo aparece entre las 3 y 6 de la mañana".

El misterioso orbe que se puede ver en YouTube es de color blanco y flota directamente sobre la cámara. Además, de acuerdo a Robert, residente de Colorado, cuando vio por primera vez la aparición fantasmal le recorrió un escalofrío por toda la columna vertebral.

