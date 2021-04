Un curioso episodio ocurrió en Coahuila, México. Resulta que una persona le ofreció trabajo a un mendigo, pero este lo rechazó. El motivo: al parecer no le gustaría trabajar.

Al indigente que se dedica a pedir dinero en la calle, le ofrecieron limpiar un terreno, pero este respondió: “No, pues chambear no, no me place”.

Su respuesta fue grabada por un conductor cuando el mendigo se acercó a su vehículo para pedirle ayuda económica, argumentando que no había comido.

En el video también se le escucha decir al hombre: “No, no puedo carnal, yo me la paso pidiendo, me la pasado pidiendo, ese es mi rollo”. Seguidamente el conductor le preguntó: “¿Y pa’ chambear?”, no obstante la respuesta fue inesperada.

Fue entonces cuando este sujeto le respondió: “No, pues chambear no, no me place”. El video compartido en las redes de inmediato se ha viralizado.

