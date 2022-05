YouTube: Chica hace estos movimientos con su enorme lengua y deja en shock

Una jovencita ha sorprendido YouTube al colgar un video donde se le ve hacer movimientos jamás pensados con su enorme lengua.

Se trata de Gerkary Bracho, una jovencita que vive en Ocala-Florida, quien tras subir esta grabación en YouTube, ya es la sensación de las redes sociales por sus trucos.

Aunque el video fue subido en noviembre pasado, éste ha sido viralizado por varios canales de Youtube por lo que en uno de ellos, ha sido reproducido más de 61 mil veces.

El video en YouTube tiene más de 180 "Me gusta" y 4 "No me gusta". Además cuenta con 59 comentarios.

OTRO VIRAL

La amistad no solo se ve reflejada en los humanos sino también los animales nos dan muestra que este sentimiento también es reflejado en su especie. Un video de YouTube viene conmoviendo en las redes sociales tiene como protagonistas a dos perritos, cuando uno de ellos trata de "revivir" a su amigo luego que este sufre un accidente.

La trágica escena de ambos canes ocurre cerca de una construcción en Sunampe, Chincha que fue difundida en YouTube. El perro intenta “revivir” a su compañero por medio de sus ladridos y de sus patas durante más de un hora, según el informe.

Sin embargo, todos los esfuerzos del animal fueron en vano porque su amigo ya estaba muerto. La escena del perro tratando de auxiliar a su amigo herido es realmente conmovedora y conmocionó a diversos usuarios de internet, quienes viralizaron la grabación de YouTube.

