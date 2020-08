YouTube: Conductora de TV es troleada en vivo con pesada broma [VIDEO]

Una conductora de televisión en Guatemala fue troleada en vivo cuando leída muy concentrada la opinión del público. Ella cayó en una pesada broma, y es que en los últimos meses, los usuarios se están dedicando a hacer patinar a los periodistas frente a cámaras.

Sara Guerrero es la conductora de televisión quien en esta oportunidad pasó el roche de su vida durante la transmisión del programa de deportes ‘DXTV’ de la cadena Guatevisión. Sin percatarse, cayó en un mensaje subliminal que no logró captar en el primer momento.

“Gabriel Dari también nos comenta: ¿Creen que el entrenador Elver Galarga está calificado para ser el nuevo entrenador de la selección?”, leyó la conductora mientras su compañero que estaba junto a ella se quedó pensando por unos segundos para luego darse cuenta de que todo se trataba de una broma.

“Pues no sé quién será Elver Galarga…. ¡Ah, ya sé! Creo que sé quién es”, dijo el conductor tras percatarse del tremendo error que había cometido la conductora en plena transmisión.

El video fue subido a YouTube como era de esperar y ya empezó a viralizarse.

SE LANZA A PISCINA DE 5TO PISO

Cosas sorprendentes vienen realizando youtubers. En esta oportunidad, un usuario identificado como '8Booth' en esta red social se grabó al momento de lanzarse desde varios metros de altura hacia una piscina y para ello utilizó una cámara GoPro, la misma que se la colocó en la cabeza.

A fin de registrar la adrenalina vivida durante la hazaña, el youtuber subió hasta el quinto piso de un hotel, pero antes encendió la cámara desde que inició su recorrido. Una vez arriba, se concentró solo unos segundos y terminó lanzándose a la piscina.

Según se conoce, el youtuber identificado como '8Booth' salió corriendo del lugar una vez ejecutado el acto a fin de no ser atrapado por la seguridad, pues no contaba con permiso, aunque afortunadamente cayó dentro del agua y no sufrió lesión alguna.

'8Booth' se caracteriza por realizar sorprendentes saltos que luego de ser registrados en video son subidos a YouTube. Solo hace unos semanas, realizó algo similar al saltar una valla de una urbanización privada que rodea el cerro de Crystal Cove, en el sur de California para lanzarse al mar desde un ac

