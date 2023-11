YouTube: Esta es la técnica para ganar siempre en la máquina de peluches (VIDEO)

Alguna vez has jugado en las maquinitas de peluche ubicadas en diferentes ferias y centros recreacionales para ganarte los peluches que hay adentro, pero lo único que has conseguido es perder el dinero que pusiste.

Bueno, al parecer eso ya no pasarás más, pues un usuario de YouTube decidió revelar la técnica a seguir para ganar siempre.

En el video subido a la red social YouTube, el joven asiático indica que la estrategia es increíblemente sencilla, pues solo hay que mover la garra hacia ambos lados antes hacerla bajar.

Al parecer, este efecto péndulo haría que se enganchen los peluches en el gancho, evitando que se caigan antes de ser sacados de la maquinita de peluche.

En el video de YouTube, el joven vacía varias maquinitas de peluche y demuestra así su habilidad por este pasatiempo.

El hombre reveló este secreto el 4 de mayo y hasta la fecha miles de usuarios ya han visto el video, convirtiéndolo en viral, pues ha sido reproducido más de 528 mil veces, tiene casi 600 "Me gusta", 15 "No me gusta" y 52 comentarios.

El joven asiáticos ya es todo un éxito en las redes sociales.

OJO CON ESTO:

YouTube: Conductor de tren advierte un choque y así reaccionan los pasajeros [VIDEO]

YouTube: Esta es la verdad detrás del "viajero del tiempo" en pelea de Tyson [VIDEO]

Facebook: Así lucen las princesas Disney como mamás de la vida real [FOTOS]

YouTube: escalofriante video con impactante final se viraliza en redes

HAY MÁS...