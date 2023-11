YouTube: Este video de un supuesto OVNI viene causando furor en redes

Un nuevo video donde se apreciaría a un supuesto Objeto Volador No Identificado (OVNI) viene causando furor en las redes sociales. Se trata de una grabación realizada en Ecatepec, en el Estado de México.

La grabación fue realizada el pasado martes por los vecinos del Fraccionamiento Las Américas y subida a YouTube este 21 de septiembre. En él se puede observar una pequeña luz en medio de un cielo oscuro. Esta desciente y aumenta de tamaño para sorpresa de quienes lograron verla.

Fue la usuaria Alexa Bedolla quien subió el video a la red social de YouTube y muchas personas aseguran que sí se trata de un OVNI porque también habrían sido testigos de este momento.

Según el pueblo mexicano es muy frecuente la aparición de supuestos OVNIS cerca al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El video en YouTube ha logrado ser reproducido más de 16 mil veces, tiene 5 "Me gusta", 9 "No me gusta", y 6 comentarios.

OVNI EN MALASIA

Un video viral grabado en Malasia aterroriza en redes sociales. Se trata de un gigantesco ovni que invade un pueblo, como informa el diario británico 'Daily Mail'. Las imágenes sorprenden en YouTube.

En el clip se observa como una enorme nave negra da vueltas sobre un pueblo en Malasia. Va de izquierda a derecha y viceversa. Al centro hay una luz muy brillante e intermitente.

En el audio del video subido a YouTube se puede escuchar como los testigos de este hecho gritan asustados ante la "invasión" del ovni. La misteriosa grabación fue realizada en Kuala Krai, estado de Kelantan en el noreste de Malasia y luego subida a Youtube.

Sin embargo, el video del ovni en Malasia sería falso para la Policía del lugar. El inspector en jefe, Abdullah Roning, aseguró que no había informes de un encuentro cercano con extraterrestres presentado por las autoridades locales.

Lo que se cree es que es una broma copiada de la famosa película 'Día de la Independencia' en la que una nave extraterreste inmensa invade el planeta. Coincidentemente el video del ovni en Malasia fue subido el 31 de agosto, Día Nacional de la Independencia en este país.

No se tienen datos precisos de quien grabó el video, el lugar exacto o el tiempo que duró el supuesto avistamiento.

Ovni en Malasia: Gigantesca nave 'extraterrestre' aterra a pueblo [VIDEO]

YouTube: Ovnis aparecen de nuevo tras la erupción de un volcán en México [VIDEO]

YouTube: ¿Graban una nave extraterrestre flotando sobre playa de EE.UU.? [VIDEO]