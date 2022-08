YouTube: Hombre se lanza a piscina desde quinto piso y lo registra en video

Cosas sorprendentes vienen realizando youtubers. En esta oportunidad, un usuario identificado como ‘8Booth’ en esta red social se grabó al momento de lanzarse desde varios metros de altura hacia una piscina y para ello utilizó una cámara GoPro, la misma que se la colocó en la cabeza.

A fin de registrar la adrenalina vivida durante la hazaña, el youtuber subió hasta el quinto piso de un hotel, pero antes encendió la cámara desde que inició su recorrido para registrar cada detalle del momento. Una vez arriba, se concentró solo unos segundos y terminó lanzándose a la piscina pese a la altura.

Según se conoce, el youtuber identificado como '8Booth' salió corriendo del lugar una vez ejecutado el acto a fin de no ser atrapado por la seguridad, pues no contaba con permiso, aunque afortunadamente cayó dentro del agua y no sufrió lesión alguna.

'8Booth' se caracteriza por realizar sorprendentes saltos que luego de ser registrados en video son subidos a YouTube. Solo hace unos semanas, realizó algo similar al saltar una valla de una urbanización privada que rodea el cerro de Crystal Cove, en el sur de California para lanzarse al mar desde un acantilado.

El nuevo video donde se ve lanzarse desde el quinto piso de un hotel a una piscina fue subido a YouTube este 15 de septiembre y casi a una semana de su difusión, ha logrado ser reproducido más de un millón de veces, tiene casi 3 mil 500 "me gusta", casi 500 "No me gusta" y más de 300 comentarios.

ESPOSA Y AMANTE SE PELEAN

Dos mujeres protagonizaron un pleito en un hospital. En esta oportunidad las protagonistas fueron una esposa y la amante de su marido, a quienes les importó muy poco donde se encontraban.

El video subido a YouTube fue registrado por una de las enfermeras y en él se puede observar como las dos señoras se "agarran de las greñas" por el hombre quien al parecer se encontraba internado por un problema de salud.

La tremenda broca alarmó a todos e incluso hizo olvidar al marido de todos sus dolores, pues de inmediato saltó de su camilla para evitar que se maten. Mientras él las separaba, las dos señoras se golpeaban con mayor intensidad. También fue necesario de la ayuda de los enfermeros.

Este penoso hecho ya se ha viralizo en YouTube, donde ha logrado ser reproducido más de 146 mil reproducciones y tiene sinfín de burlas y comentarios de todo tipo en redes sociales.

