YouTube: Infiel es ampayado y pareja se venga de la manera más cruel [VIDEO]

No perdonó la infidelidad. Una señorita en los Estados Unidos se vengó de su pareja y no tuvo mejor idea que grabar el preciso momento. Luego fue subido a YouTube y se convirtió en viral con el transcurso de las horas.

La protagonista se trata de Mandie Pistol, residente de Las Vegas, Nevada, quien cansada de las infidelidades de su pareja, decidió hacer justicia por sus propias manos y ayudada de su amiga se vengó de la madera más cruel. Además de filmar al detalle toda la escena.

Ella llegó a la casa de su pareja, donde ya se encontraba su amiga e ingresó con una pistola láser en las manos. Ante de actuar, graba una pequeña introducción frente a las cámaras donde dice: "Él no sabe que descubrió que me ha estado engañando y tampoco parece recordar que me regaló esta pistola taser para Navidad. Al diablo con él".

Como se puede ver en el video de YouTube, ingresa inmediatamente a la casa donde su pareja se encontraba besándose con su amiga y una vez sorprendido, él solo atina a decir: "Ella no es mi chica, ella no es mi chica".

Tras recibir esta respuesta, Mandie Pistol no lo piensa dos veces y solo atina a descargar la pistola láser entre sus partes íntimas. El chico grita de dolor tras el acto.

El video fue viralizado al instante y ha logrado ser reproducido más de 62 mil veces.

PROFESORA DE TAEKWONDO

Una profesora dio una clase de taekwondo con 110 niños de 5 años que obedecían sus instrucciones de manera sorprendente y esto se registró en Facebook.

La profesora responde al nombre de Rocío Limo y el video de su clase como parte de las Olimpiadas San José Obrero fue compartido en Facebook, donde se puede ver que los pequeños niños obedecen las instrucciones de la maestra.

Sin dudarlo, los pequeños incluso llegan a romper tablas con sus manos y pies tras recibir la instrucción de la maestra, tal y como se ve en Facebook.

Algunos pequeños tienen problemas al momento de romper las pequeñas tablas, pero no se amilanan, pues tras la motivación de la profesora, estos logran cumplir con su objetivo.

