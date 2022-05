YouTube: Joven hace salto al vacío pero se olvida de este 'detallito' [VIDEO]

Hacer un salto al vacío conlleva adrenalina de por medio y muchos jóvenes se emociona tanto que puede olvidar de despojarse de algunas cosas antes de desarrollarlo. Este es el caso de un irlandés que antes de desarrollar este deporte se olvidó de dejar su iPhone que lo cargaba en el bolsillo de su pantalón.

Mairtin Farragher llegó hasta el puente Bloukran, ubicado en Ciudad del Cabo con el objetivo de lograr uno de sus sueños, sin imaginar que perdería su móvil por un descuido propio, tal como se le escucha decir en un video subido en YouTube.

El irlandés todo emocionado salta al vació y aunque en un principio se le ve completamente emocionado por lo logrado, segundos después se percata que algo le falta, su celular. De inmediato su rosto cambia y empieza a maldecir su falta de descuido.

Su móvil que se hallaba en su pantalón terminó en el fondo del precipicio sin que Mairtin Farragher puede hacer algo.

Las imágenes de este lamentable suceso fue subido a YouTube el 17 de agosto y se ha vuelto viral en pocos días. Ya cuenta con más de 120 mil reproducciones, 145 "Me gusta", 15 "No me gusta" y 25 comentarios en donde lamentan lo ocurrido.

HOMBRE CAE 30 PISOS

Quedar atrapado en un ascensor es aterrador y más si este puede terminar cayendo debido a fallas técnicas. Esto es lo que ocurrió en la ciudad de Shenzhen, en China, cuando un hombre cayó 30 pisos abajo.

El sujeto aún no identificado sufrió este accidente cuando se disponía a descender para evitar las escaleras. De pronto, el ascensor se detuvo, abrió sus puertas por unos segundos y cayó aparatosamente y a toda velocidad los 30 pisos abajo.

Este accidente fue grabado por las cámaras de seguridad y tras ser subido a la red social de YouTube se viralizó de inmediato por las impactantes imágenes. En él se puede observar como el hombre en su desesperación se intenta sujetar, pero la velocidad del ascensor le gana.

El sujeto no logró salir ileso del accidente y terminó rebotando contra el techo y luego el suelo. Se conoce que luego de ello logró llamar a servicios de emergencia y se lo llevaron a un hospital cercano, donde lo atendieron de emergencia.

