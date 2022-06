YouTube: La tierna motivación de un padre a su hija para ir al colegio [VIDEO]

Los videos virales son el pan de cada día en YouTube y en esta oportunidad los protagonistas fueron un padre y hija. La menor debía ir por primera vez a la escuela y su progenitor no tuvo mejor idea que motivarla con unas bellas y conmovedoras palabras.

Frente al espejo, el padre y su mejor hijas sostienen una conversación donde él le pregunta: ¿Estás lista para el colegio?" y de inmediato la ayuda a responder de una manera sorprendente.

"Soy fuerte. Soy lista. Trabajo duro. Soy guapa. Soy increíble. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo", repite la niña, después de su padre.

Luego le realiza una segunda pregunta: "¿Si te caes?". A lo que la pequeña dice: "Me levanto".

El video subido a YouTube concluye con una oración dando gracias a Dios y un tierno beso entre ambos.

El bello video fue subido el 22 de septiembre y ya ha sido reproducido más de 25 mil veces, tiene más de 200 "Me gusta", 6 "No me gusta" y 11 comentarios, donde destacan lo "adorable" de la grabación.

FIEL ES CASTIGADO

No perdonó la infidelidad. Una señorita en los Estados Unidos se vengó de su pareja y no tuvo mejor idea que grabar el preciso momento. Luego fue subido a YouTube y se convirtió en viral con el transcurso de las horas.

La protagonista se trata de Mandie Pistol, residente de Las Vegas, Nevada, quien cansada de las infidelidades de su pareja, decidió hacer justicia por sus propias manos y ayudada de su amiga se vengó de la madera más cruel. Además de filmar al detalle toda la escena.

Ella llegó a la casa de su pareja, donde ya se encontraba su amiga e ingresó con una pistola láser en las manos. Ante de actuar, graba una pequeña introducción frente a las cámaras donde dice: "Él no sabe que descubrió que me ha estado engañando y tampoco parece recordar que me regaló esta pistola taser paraNavidad. Al diablo con él".

Como se puede ver en el video de YouTube, ingresa inmediatamente a la casa donde su pareja se encontraba besándose con su amiga y una vez sorprendido, él solo atina a decir: "Ella no es mi chica, ella no es mi chica".

Tras recibir esta respuesta, Mandie Pistol no lo piensa dos veces y solo atina a descargar la pistola láser entre sus partes íntimas. El chico grita de dolor tras el acto.

