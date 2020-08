YouTube: Messi vs. Ronaldo al estilo Batman vs. Superman [VIDEO]

Tras estrenarse la esperada película ‘Batman v Superman: Dawn Of Justice’, apareció una parodia en las redes sociales con el astro argentino del Barcelona, Lionel Messi y el crack portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

En esta parodia que ya circula en YouTube, Lionel Messi hace de Superman y Cristiano Ronaldo de Batman, por lo que se enfrentan al estilo de la cinta dirigida por Zack Snyder.

Incluso, la imágenes fueron editadas para que los rostros de Messi y Cristiano Ronaldo, aparezcan en los rostros de los actores Ben Affleck y Henry Cavill, respectivamente.

El nuevo viral fue colgado por el canal de Youtube The Football Republic y hasta el momento ha sido reproducida más de 133 mil veces. Además cuenta con más de 2 mil 100 "Me Gusta" y 97 "No me gusta".

De esta forma, la expectativa entorno al filme que ya está en nuestro cines, despertó la creatividad de los usuarios de Internet.

