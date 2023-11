YouTube: Mira el sorprendente nacimiento de un pollito tras experimento [VIDEO]

Un sorprendente video donde se puede observar todo el proceso que debe pasar un huevo para dar como resultado el nacimiento de un pollito, viene circulando en las redes sociales como YouTube. En las imágenes se observa a un grupo de estudiantes japones realizar el experimento junto de su profesor de clases.

Ellos muestran cómo un huevo se transforma en un pollito luego de varios procedimientos, empezando por poner el contenido del huevo en otro envase cubierto con celofan.

En el quinto día del experimento estudiantil, se puede observar como toma forma el embrión y 16 días después, la yema del huevo se convierte en un pollito que camina a toda velocidad por los pasillos del laboratorio del colegio japonés.

El video subido a Youtube ya es todo un éxito en las redes sociales en tan solo dos días, he incluso ha sido reproducido más de 143 mil veces, tiene más de mil "Me gusta", solo 20 "No me gusta" y 110 comentarios.

PERRITO SALVADO

Al igual que este video otro referente a un perrito salvado en la India es la sensación en las redes. Sin pensarlo dos veces, el hombre decidió salvar al can y para ello se sostuvo de unos trapos. Esto le permitió no caer en el río y ser llevado por la corriente junto al animal que también lo sostuvo de la misma manera.

El acto lleno de valentía fue grabado por una de las personas que pasaba por ahí y subido luego a YouTube, donde el hombre ya es considerado todo un héroe. Incluso ha conmocionado el Internet, en especial de los amantes a los animales.

Tras salvar al perrito, un grupo de hombres que estaba en los alrededores celebraron el hecho y saltaron euforicamente de la alegría, tal como se puede observar en las imágenes.

