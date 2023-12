YouTube: Modelo sufre tremenda caída y pasa el roche de su vida en desfile [VIDEO]

Pasó el roche de su vida. La modelo Bella Hadid, experta en caminar por las mejores pasarelas del mundo, sufrió tremenda caída durante el New York Fashion Week.

Para mala suerte de la modelo, este hecho quedó registrado en YouTube, pues tras el incidente, una de las personas que acudió al evento no tuvo problemas y subió lo ocurrido.

Tal como se puede ver en las imágenes, la modelo Bella Hadid tropezó y cayó hacia el final de la pasarela, impidiendo que ningún fotógrafo y público en general registrara el momento.

De acuerdo al Daily Mail, Bella Hadid no habría podido controlar sus plataformas al girar por una de las curvas , pues sus tacones eran de 15 centímetros.

Tras lo ocurrido, la modelo de 19 años solo atinó a levantarse por si sola y continuar desfilando.

CHILENOS Y DISCRIMINACIÓN

La discriminación sigue presente en varios países y por ello un programa de televisión realizó un experimento social para saber la reacción de loschileanosfrente a un caso de discriminación a un peruano emprendedor lejos de su país. El video fue subido a YouTube y ha generado varias reacciones.

"¿Y tú qué harías?" es el programa de televisión que hizo este experimento social para lo cual utilizaron a dos actrices, una joven peruana manicurista y una clienta racista chilena. Las dos recrearon una situación de racismo en una peluquería y frente a varios clientes.

Como se puede ver en el video de YouTube, la supuesta cliente racista trata desde un primer momento no ser atendida por la manicurista peruana, sin embargo al final le da una oportunidad. De pronto, mientras es atendida lanza comentarios racistas ante la mirada de los demás clientes.

Ante ello, varias personas salieron en defensa de la manicurista peruana, quien en todo momento se quedó callada y dejó que abusen de ella.

Este nuevo experimentos social realizado en le programa chileno y subido aYouTube se grabó a inicios de este año, logrando hasta el momento más de 500 mil reproducciones, más de 5 mil "Me gusta", más de 300 "No me gusta", además de 4 mil comentarios donde aplauden la actitud de los clientes que rechazaron la discriminación.

