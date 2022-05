YouTube: Niña fantasma es grabada paseándose en una casa [VIDEO]

Supuestos fantasmas o entes paranormales son captados con mayor frecuencia y tales videos son subidos a YouTube para ser analizados entre los usuarios. Este nuevo caso fue registrado en los Estados Unidos.

El video que hoy se encuentra en YouTube fue captado gracias grupo de cazafantasmas. Ellos lograron registrar el preciso momento en que el espíritu de una niña se hacía presente dentro de una casa.

Durante la grabación, el camarógrafo hizo un acercamiento hacia la ventana, lográndose apreciar la silueta de la menor, pero después prefirió retirarse de la residencia por medidas de seguridad.

El video fue subido por la cuenta 'Scary videos' y según sus propietarios, lo hicieron para mostrar eventos paranormales. “Es recomendable que los espectadores presten atención a la pantalla con la máxima previsión”, se lee en la explicación, con el fin de adentrarnos a la escena.

El video fue subido a YouTube el 30 de mayo y en pocos días ha logrado que sea reproducida más de 71 mil veces, tiene 93 "Me gusta", 34 "No me gusta" y 25 comentarios.

MAMÁ SE DESPIDE EN CEMENTERIO

El hecho fue filmado por una cámara el 2013 y subido a la red social deYouTube, siendo considerado por algunos aterrador y es que se puede ver con claridad como el fantasma de la mujer acaricia a su hijo que fue a visitar la tumba de su progenitora.

El video que hoy cuanta con de un millón de vista es considerado real para algunas personas, pues creen que el cariño de una madre es tan fuerte que la mujer puede haberse hecho presente cuando su hijo fue a verla al cementerio.

Las imágenes fueron grabadas en el estado de Virginia en los Estados Unidos y en él se ve cómo el joven estaba inclinado en la tumba de su madre, cuando de pronto, la cámara que lo grababa logra captar el hecho paranormal.

