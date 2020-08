YouTube: Niño muere baleado en su colegio y es despedido como superhéroe [VIDEO]

Conmovedor. Un niño de seis años en los Estados Unidos fue despedido como un verdadero superhéroe tras ser baleado por un adolescente de 14 años en su escuela, en Townville.

Vestido como Batman, rodeado de todos sus seres queridos y acompañado de personas vestidas de otros superhéroes, fue despedido con honores luego de que el joven de 14 años ingresara a su escuela y empezara a acribillar.

Según los papás del niño de seis años, decidieron darle el último adiós de esta manera porque el desafortunado niño amaba mucho a los superhéroes. Es por ello que pidieron a los asistentes ir al funeral vestidos como el anime que más le guste.

Debido a esta petición, decenas de personas llegaron vestidas como Batman, Iron Man y Superman para darle el último adiós.

Cabe señalar que tras el ataque del adolescente de 14 años en una escuela del estado de California del Sur, otro niño y su profesora fueron heridos pero afortunadamente fueron liberados.

El video del funeral del pequeño fue publicado en YouTube y viene conmoviendo a los cibernautas. Incluso ha empezado a viralizase desde su publicación el 5 de octubre.

Hasta la fecha ha logrado ser reproducido más de 66 mil veces, tiene más de 180 "Me gusta", 34 "No me gusta", así como más de 200 comentarios.

