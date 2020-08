YouTube: ¿OVNI aparece en toma y la NASA corta transmisión? [VIDEO]

Muchos videos sobre supuestos OVNIS captados en el firmamento circulan en las redes sociales, generando especulaciones y hasta temor en la población; sin embargo, un nuevo video filtrado en Youtube ha dejado en shock a más de uno.

Según denunció el usuario de YouTube Streetcap1, se trata de una grabación de la NASA durante la transmisión en vivo desde la Estación Espacial Internacional.

Según informó el cibernauta, la aparición de este supuesto objeto volador no identificado ocurrió en vivo, por lo que la NASA no habría sabido qué hacer y simplemente decidió cortar la transmisión.

El video de lo ocurrido fue difundido por este usuario, quien no dudó en hacer zoom a lo que parece una enorme nave blanca.

El material audiovisual fue publicado a la red social este 30 de septiembre y viene viralizándose con el transcurso de los días, por lo que hoy cuenta con más de 600 mil visualizaciones, más de 400 "Me gusta", más de 130 "No me gusta" y casi 175 comentarios.

Tras la publicación del video, algunos han refutado lo expuesto por el usuario Streetcap1, asegurando que solo se trata del reflejo de la lente, mientras otros creen que la NASA oculta información sobre la vida extraterrestre.

Cabe señalar que este no es el único caso aislado. Según el portal "TV y Notas", "en julio, apareció otro OVNI entrando a la atmósfera terrestre, por lo que la NASA ya contempla retirar sus transmisiones en vivo".

