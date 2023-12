YouTube: Paracaidista se lanza desde rascacielo en Dubái y con este clima [VIDEO]

Un valiente paracaidista hizo una hazaña en Dubái. Sin temor, el hombre decidió lanzarse desde lo alto de un rascacielo y uno de sus compañeros grabó el preciso momento.

El estado del clima al momento de hacer el salto asusta más, debido a que la densidad de las enormes nubes habría impedido la visibilidad del deportista.

Como se puede ver en el video de YouTube, el valiente paracaidista se toma unos minutos antes de saltar al vacío. Luego de ello, toma valor y se lanza. Otras imágenes también fueron captadas por una cámara instalada en el casco del propio aventurero.

El video fue subido a YouTube a inicios del mes de septiembre, exactamente el 9 de septiembre y hasta el momento ha logrado ser reproducido más de 200 mil veces, tiene 278 "Me gusta", 22 "No me gusta" y 22 comentarios.

Aquí te dejamos las sorprendentes imágenes.

Una conductora de televisión en Guatemala fue troleada en vivo cuando leída muy concentrada la opinión del público. Ella cayó en una pesada broma, y es que en los últimos meses, los usuarios se están dedicando a hacer patinar a los periodistas frente a cámaras.

Sara Guerrero es la conductora de televisión quien en esta oportunidad pasó el roche de su vida durante la transmisión del programa de deportes ‘DXTV’ de la cadena Guatevisión. Sin percatarse, cayó en un mensaje subliminal que no logrócaptar en el primer momento.

“Gabriel Dari también nos comenta: ¿Creen que el entrenador Elver Galarga está calificado para ser el nuevo entrenador de la selección?”, leyó la conductoramientras su compañero que estaba junto a ella se quedó pensando por unos segundos para luego darse cuenta de que todo se trataba de una broma.

“Pues no sé quién será Elver Galarga…. ¡Ah, ya sé! Creo que sé quién es”, dijo el conductor tras percatarse del tremendo error que había cometido la conductoraen plena transmisión.

El video fue subido a YouTube como era de esperar y ya empezó a viralizarse.

MIRA ESTO:

#LadyCoralina: Este es el conmovedor pedido de su familia tras escándalo

YouTube: Hombre se lanza a piscina desde quinto piso y lo registra en video

YouTube: Este es el vuelo más caro del mundo y sus sorprendentes lujos [VIDEO]

YouTube: Esposa y amante se encuentran en hospital y arman tremenda bronca [VIDEO]