YouTube: Policía trata de abrir una puerta a patadas pero hace el ridículo [VIDEO]

Un policial pasó un bochornoso momento cuando trataba de tumbar la puerta de una casa donde había quedado encerrada una persona enferma. Tres efectivos cuya nacionalidad se desconoce, fueron llamados de inmediato por una madre de familia y ellos acudieron en el acto.

Una vez en la vivienda, la mujer les autorizó a los tres policías abrir la puerta a patadas porque dentro se encontraba solo su hijo. Ante ello, los afectivos se propusieron a abrirlo, sin esperar lo que iba a suceder.

"¿Está segura de que usted autoriza de que tumbando la puerta sacaremos a su hijo enfermo, está consciente?", le pregunta uno de los uniformados a la dueña de la casa, quien le da luz verde.

Entonces, uno de los policías se pone delante de las puerta y con todas su fuerzas trata de derivarlo, sin embargo, este termina en el suelo, con los pies arriba y con mucha vergüenza.

El bochornoso momento fue registrado en un video subido a YouTube para su mala suerte, y es que ya es todo un viral, siendo reproducido nada más ni nada menos que 316 mil veces, tiene 121 "Me gusta", 3 "No me gusta" y 24 comentarios donde se burlan del policía.

"jejejejejejejejejejejejejejej pero que bruto", "jajaja que tonto....ponganle 0" o "Ja, jay". ¡No puedo! Jajajajaja", son alguno de los comentarios.

OTRO VIRAL

Cada despedida de soltero está llena de originalidad y en la red social de YouTube se puede ver las diferentes bromas que los amigos del novio le hacen a días o horas del matrimonio.

En esta ocasión, un grupo de chicos le hicieron una broma pesada a su amigo, haciéndole creer que iba hacer 'puenting', sin imaginar que al saltar supuestamente al vacío, caería sobre al pavimento.

Un tanto nervioso por el adrenalínico momento se le ve al joven que además está con ropa interior, los ojos cerrados y protección como medida se seguridad. Al costado de él están sus amigos que entre risas se preparar para el momento.

Luego de hacerlo desnudar, los chicos lo llevan al novio al lugar indicado y le hacen creer que una baranda es la de un puente. Luego de ello lo ayudan para prepararse, mientras otros dos amigos se ponen delante de él para evitar algún accidente.

Finalmente, el novio hace el puenting falso, pero termina lastimándose ligeramente sobre el pavimiento.

