YouTube: Sorprende a su marido y su amante en aeropuerto a punto de fugar [VIDEO]

Fueron agarrados con las manos en la masa. Una mujer sorprendió a su marido y a la amante cuando estaba a punto de abordar un avión, pues tenían planeado una escapada romántica. Ambos no imaginaban que la esposa sospechaba de ello y terminó arruinándoles los planes.

El hecho tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Wenzhou Longwan en China y lo único que le faltaba a estos "amantes" era entregar los boletos de avión para disfrutar del viaje a escondidas de la esposa que ya sospechaba de la "canita al aire" de su marido.

El hombre creía que la mujer se iba a quedar en su casa mientras él se dirigía al aeropuerto, sin embargo nunca imaginó que lo seguiría. Además, pensó que al decirle que su viaje era por negocios, iba a ser suficiente para que la mujer se quede tranquila.

El marido y la amante estaba a punto de partir, pero la mujer llegó al aeropuerto chino para ponerla en su lugar. Incluso no midió sus fuerzas y terminó jaloneandola de la ropa y de los cabellos como se puede observar en el video subido a la red social de YouTube.

Los pasajeros que estaban presenciando la escena nada pudieron hacer contra la ira de la mujer y se limitaron a ver que no pasara a mayores, mientras que el esposo se puso en medio de las dos.

Se sabe que la esposa fue retirada por el personal de seguridad del aeropuerto, mientras la amante terminó escapando con el rostro cubierto.

El video se ha viralizado en las redes sociales y cuenta con más de 78 mil reproducciones, tiene 6 "Me gusta" y un "No me gusta". Además fue publicado en julio pero recién se ha hecho conocido.

MIRA ESTO:

Facebook: Reina de belleza pasa el roche de su vida por estar distraída [VIDEO]

Colocan semáforos en el suelo para quienes no despegan el ojo del celular

Facebook: Tuvo emotiva reacción al enterarse que sería papá y se hace viral

YouTube: Papá mata a su hijo por accidente y las imágenes son impactantes [VIDEO]