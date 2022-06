YouTube: Sorprendete con lo sucias que pueden estar las sábanas de los hoteles [VIDEO]

Luego de ver este video es probable que no quieras volver a dormir en un cuarto de hotel. Resulta que un estudio realizado en Manhattan, Nueva York, reveló que las sábanas de los hoteles muchas veces no entran a la lavadora y se encuentran verdaderamente cochinas.

El estudio desarrollado por un equipo de trabajo consistió en hospedarse por varias noches en uno de los hoteles de Manhattan y para saber si cambiaban las sábanas, escribieron en una de ellas con un spray fluorescente: “Yo dormí aquí”.

Luego de varias noches de haber dormido en dicho hotel, el equipo decidió comprobar si habían cambiado las cámaras, dándose con una gran sorpresa. Los empleado nunca habían cambiado la cama y las sábanas eran las mismas de cuando habían ingresado. El descubrimiento se logró usando luz negra.

Luego de ello, el equipo de trabajo decidió hacer de conocimiento a los gerentes de los hoteles y la respuesta que les dieron los dejó en shock. Según les indicaron, solo cambian las sábanas cuando los clientes hacen ‘check out’.

No es de extrañar que esta misma situación ocurra en cualquier hotel del mundo, incluso en algún hotel en Lima.

ABUELITO BAILANDO

No existe edad para seguir bailando y eso lo ha dejado bien en claro unabuelitomexicano de 92 años que continúa moviéndose al ritmo de la música y contagiando su alegría.

Se trata de Don Saúl, quien se ha hecho muy conocido en las redes sociales por la gran energía que trasmite al momento de bailar, además de por sus curiosos y peculiares pasos.

"Todavía vengo a bailar aquí, que es una gracia que Dios me da porque ya estoy muy mal de las piernas que es normal por la edad que tengo. La música me mueve, oigo la música y me mueve, inmediatamente mis músculos, mis brazos se quieren mover al ritmo de la música", cuenta Don Saúl en un video que ya se ha hecho viral en YouTube.

Pero eso no es nada, Don Saúl asegura que una vez con el ritmo en el cuerpo y entusiasmado por el momento se olvida de sus dolores típicos de la edad y hasta deja su bastón. "Ya entusiasmado con el baile digo: Al diablo con los bastones. A moverme a lo que mi cuerpo pueda y quiera hacer y empiezo y hago ridiculeses".

Don Saúl se hizo conocecido luego de que una persona que lo vio bailar en las calles de México, lo grabó y subió su video en YouTube.

Por otro lado aconseja a las personas de su edad a seguir disfrutando de la vida y a los jóvenes a animarse a salir a vivir y que no se queden en sus casas. "Yo creo que hay muchisisisimos de mi edad con más fortaleza y creen que ya no pueden y se arrinconan en su casa , en su habitación y ya no quieren salir a vivir".

Facebook: Caballito bailando rancheras es la sensación en las redes [VIDEO]

YouTube: Ingresa a robar a carnicería, dueño lo atropella y muere

YouTube: Conoce a Don Saúl, el abuelito que todavía tiene swing [VIDEO]

YouTube: Se desespera y se desnuda en la calle para que novio no la deje [VIDEO]